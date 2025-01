Gobernadora de PR tras redadas: La orden no es a dominicanos, ha habido arrestos de múltiples nacionalidades

Tras la primera redada que realizaran agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) contra inmigrantes en Puerto Rico, la gobernadora Jenniffer Aydin González Colón, declaró la mañana de ayer lunes que no se hizo exclusivamente contra la comunidad dominicana.

González Colón explicó a la cámara de El Nuevo Día de Puerto Rico que las redadas responden a la orden ejecutiva federal emitida por el presidente Donald Trump.

“Esa orden ejecutiva del presidente no es a la comunidad dominicana, no dice que es a la comunidad dominicana. Ha habido arrestos de múltiples nacionalidades”, aseguró.

La gobernadora de Puerto Rico destacó que la orden ejecutiva en cuestión tiene un enfoque en la frontera Sur de Estados Unidos, aunque su alcance afecta a toda la nación.

“La orden ejecutiva hace mención de la frontera con el Sur. Esto no se hizo para la comunidad dominicana. Cuando lee la orden ejecutiva, hace énfasis de la situación de la frontera con el sur. Esto no se hizo para la comunidad dominicana”, expresó González Colón.

En el caso de Puerto Rico, mencionó que las personas detenidas en las redadas tienen antecedentes criminales.

“La información que se me había dado, hasta el momento, es que los arrestos que se están haciendo son parte de la orden ejecutiva a nivel nacional… Puerto Rico está incluido ahí, y son personas que habían cometido crímenes o delitos previos”, expresó.

Reunión con agentes federales

La gobernadora dijo que se reuniría con las autoridades federales.

“La comunidad dominicana es un pilar importante en Puerto Rico. Le he pedido a las agencias federales que tengamos una reunión para conocer los detalles del operativo de ayer (domingo)”, expresó González.

“Lo más prudente, porque es un memorando que aplica a toda la nación, es reunirme con las agencias federales, discutir la orden ejecutiva, la instrucción que se ha dado a nivel nacional, el impacto de las redadas de ayer y, obviamente, cómo Puerto Rico estaría afectado”, agregó.

González Colón destacó que esta medida es un desafío para todos los estados.

“Cada estado ha reaccionado de manera distinta, la realidad es que hay una orden ejecutiva que impacta a toda la nación (Estados Unidos completo) y que a los estados que no colaboren perderán los votos federales, así que esta no es una decisión fácil”, dijo.

La gobernadora de Puerto Rico recordó que ha habido deportaciones previo a las recientes “de personas que llegan en yola y son deportadas, pero vamos a ver cuál es el impacto de lo de ayer y si va a continuar”.

El pasado domingo agentes del ICE llevaran a cabo la primera redada contra inmigrantes en Puerto Rico, en el Barrio Obrero de San Juan, donde mayoritariamente se concentran dominicanos.

La comunidad dominicana en Puerto Rico vivió momentos de incertidumbre.

“Yo llevo aquí 20 años y me siento muy asustada por nosotros los migrantes que vinimos aquí a trabajar. Yo trabajo cuidando viejitos, pero me siento muy asustada. No he podido salir a trabajar por miedo, porque no sé si me cojan o no. Ahora fue que salí de mi casa”, expresó Leyra Sosa, una dominicana con más de dos décadas viviendo en Puerto Rico.