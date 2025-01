Trump frena préstamos y subvenciones a Puerto Rico mientras continúan las redadas

Aunque la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer Aydin González Colón, tratado de calmar los ánimos ayer ante las comunidades migrantes indocumentadas en la isla, específicamente la dominicana, en medio del inicio de las redadas contra indocumentados, la realidad es otra, y más preocupante.

Los operativos están en marcha en ese país insular, igual que en Nueva York, donde la “caza” está en pleno desarrollo, a pesar de que se alega que estas primeras medidas sólo están dirigidas contra personas con antecedentes penales.

Y para agregar mas incertidumbre a este panorama con una carga descomunal de pánico entre la población migrante indocumentada, ayer la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB, en inglés) de la Casa Blanca ordenó frenar, a partir de este martes, subvenciones y préstamos del gobierno federal, generando caos y confusión sobre el acceso a miles de millones de dólares en fondos que recibe Puerto Rico.

El diario El Día de Puerto Rico indico que, además de la orden, OMB envió instrucciones a las agencias federales que piden revisar cientos de programas federales, incluyendo los desembolsos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), de las becas Pell, almuerzos escolares, Head Start y otros.

La orden de la administración del presidente Donald Trump generó alarma en gobiernos estatales, locales e instituciones que reciben fondos del gobierno federal, debido a su amplitud. Varios estados demandaron el mismo martes al gobierno de Trump por entender que la orden es inconstitucional.

La directriz inicial de OMB a las oficinas del gobierno federal ordenó frenar temporalmente - sin fecha de expiración-, “todas las actividades relacionadas con las obligaciones o el desembolso de toda la asistencia financiera federal”, con el propósito de revisar si cumplen con la política pública de la administración Trump.

En las instrucciones a las agencias, OMB mencionó directamente revisar los desembolsos del PAN para Puerto Rico, y en términos generales programas como las becas Pell, Título 1 de educación - diseñado para escuelas con estudiantes de bajos recursos, y que suele incluir a cerca del 90% de las escuelas de la Isla-, almuerzos escolares, la cobertura de medicamentos de Medicare, Head Start y el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC).

Las instrucciones incluyen iniciativas relacionadas a subvenciones del Departamento de Energía (DOE, en inglés) para mitigar huracanes, subvenciones para energía solar, para instituciones hispanas de educación superior (lo que incluye a Puerto Rico), educación para adultos, enseñanza del inglés y control de fraude en el uso de fondos de Medicaid en los estados.

En medio de la confusión creada, la OMB circuló el martes preguntas y respuestas sobre su orden inicial, con el objetivo de acentuar que no se afectarán programas “que proporcionen beneficios directos a las personas”.

redadas en nueva york

La nueva secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, dirigió este martes en persona las primeras redadas de inmigrantes que tienen lugar en Nueva York, una de las ciudades “refugio” del país en las que el presidente estadounidense Donald Trump tiene puesto el foco.

Noem, encargada de la política migratoria, compartió esta mañana en X un video en el que varios agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), detienen a un inmigrante presuntamente acusado de “secuestro, asalto y robo”, antes de que amaneciera en un edificio del Bronx.

“Seguiremos eliminando de nuestras calles a este tipo de basura”, escribió la secretaria de Seguridad Nacional.

habla gonzález colón

El elemento de tranquilidad que la gobernadora González Colón estuvo presente cuando dijo que las redadas responden a la orden ejecutiva federal emitida por el presidente Donald Trump.

“Esa orden ejecutiva del presidente no es a la comunidad dominicana, no dice que es a la comunidad dominicana. Ha habido arrestos de múltiples nacionalidades”, aseguró.

un testimonio

Uno de los detenidos en el operativo migratorio del domingo en Puerto Rico es Fermín Díaz, un dominicano que relató al medio puertorriqueño El Nuevo Día que fue llevado a un centro de detención y una hora después fue puesto en libertad tan pronto como el ICE corroboró sus datos.

Las redadas migratorias se iniciaron tan solo pocos días después del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) empezó el operativo el domingo en Puerto Rico.

“Yo, de ahí, me he sentido muy mal, muy mal. Eso, para mí, fue un maltrato”, confesó, tras afirmar que la excusa para atraparlo fue mostrarle la foto de una persona no conocida, para luego requerirle su identificación.

No tenía documentos de identidad a mano, pero sí mostró su licencia y pidió se le permitiera buscar los documentos solicitados.