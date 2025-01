“Le dije: Señor, yo tengo mis papeles, yo estoy bien”, dominicano habla de su detención en PR

Uno de los detenidos en el operativo migratorio del domingo en Puerto Rico es Fermín Díaz, un dominicano que relató al medio puertorriqueño El Nuevo Día que fue llevado a un centro de detención y una hora después fue puesto en libertad tan pronto como el ICE corroboró sus datos.

Las redadas migratorias se iniciaron tan solo pocos días después del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) empezó el operativo el domingo en Puerto Rico.

“Yo, de ahí, me he sentido muy mal, muy mal. Eso, para mí, fue un maltrato”, confesó luego de relatar que la “excusa” que utilizaron para atraparlo fue mostrarle la imagen de una persona que no conocía para proceder a preguntarle su identificación que, aunque en el momento no tenía, sí les mostró su licencia y les pidió permitirle buscar los documentos que le solicitaban.

“Le dije: ‘Señor, yo tengo mis papeles, yo estoy bien, yo lo tengo en la casa, déjeme irlo a buscar o mande un oficial de esos que están ahí conmigo, que yo le entrego los papeles’”, expresó a El Nuevo Día.

Al momento de su detención, Fermín Díaz se encontraba cerca de su domicilio. Después de ese momento dice que no quiere ni comer.

A pesar de que afirmó mostrarse “incómodo” por la actitud de los agentes, decidió mantener una actitud relajada ante la situación para no empeorar las cosas.

Una situación similar mantiene en vilo a Cinthia Paniagua, nativa de la isla, quien no ha sabido nada de su esposo desde que fue arrestado en un operativo de ICE semejante a la manera que relató Fermín Díaz. “Ni te permiten verlo, ni darle una llamada. Al sol de hoy yo no sé nada de mi esposo”, confesó el lunes angustiada.

En un intento de obtener información sobre su paradero, Paniagua afirmó que ha llamado en varias ocasiones al oficial que arrestó a su pareja, pero este no contesta sus llamadas.

Con el temor de que sea deportado, espera recibir noticias de suyas y que pronto pueda volver a su hogar.

La redada tuvo lugar en el Barrio Obrero de San Juan, un punto de concentración mayoritario entre los dominicanos.

Medida contra inmigrantes dada por Trump

En colaboración con las agencias federales del Departamento de Justicia de EE.UU., el ICE informó en un comunicado que está aplicando la Orden Ejecutiva de Protección del Pueblo Estadounidense contra la Invasión del 20 de enero de 2025.

Para garantizar que se logren los fines de la orden, el ICE señala en la nota que "desempeñan un papel crucial en la identificación y detención de personas que representan una amenaza".