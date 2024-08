Banco de alimentos de Nueva Zelanda distribuye dulces elaborados con cantidad de metanfetamina

Una organización benéfica que trabaja con personas sin hogar en Auckland, Nueva Zelanda, distribuyó sin saberlo caramelos llenos de una dosis potencialmente letal de metanfetamina en sus paquetes de comida después de que los dulces fueran donados por un miembro del público.

La Misión de la Ciudad de Auckland dijo a los periodistas el miércoles que el personal había comenzado a contactar a unas 400 personas para rastrear paquetes que pudieran contener los dulces, que eran bloques sólidos de metanfetamina envueltos en envoltorios de caramelos. La policía de Nueva Zelanda ha abierto una investigación criminal.

La cantidad de metanfetamina en cada caramelo era hasta 300 veces el nivel que alguien tomaría habitualmente y podría ser letal, según la Fundación de Drogas de Nueva Zelanda, una organización de control y políticas de drogas, que fue la primera en analizar los caramelos.

Ben Birks Ang, portavoz de la Fundación, dijo que disfrazar drogas como productos inocuos era una técnica común de contrabando transfronterizo y que es posible que se hayan distribuido más caramelos por toda Nueva Zelanda.

Los dulces tenían un valor en la calle de NZ$ 1.000 (US$ 608) cada uno, lo que sugiere que la donación de un miembro desconocido del público fue accidental y no un ataque deliberado, dijo Birks Ang.

La misionera municipal, Helen Robinson, dijo que ocho familias, incluido al menos un niño, habían informado haber consumido los caramelos contaminados desde el martes. Nadie fue hospitalizado y Robinson dijo que el sabor "repugnante" hizo que la mayoría los escupiera de inmediato.

El banco de alimentos de la organización benéfica sólo acepta donaciones de alimentos producidos comercialmente en envases sellados, dijo Robinson. Los caramelos de piña, estampados con la etiqueta de la marca malaya Rinda, “aparecían así cuando fueron donados”, ya que llegaron en una bolsa de tamaño comercial, agregó.

El martes, un cliente del banco de alimentos alertó a la Misión de la Ciudad de Auckland, quien informó que había caramelos con un “sabor extraño”. El personal probó algunos de los caramelos restantes y se puso en contacto de inmediato con las autoridades.

Los caramelos habían sido donados en algún momento de las últimas seis semanas, dijo Robinson. No estaba claro cuántos se habían distribuido en ese tiempo ni cuántos estaban hechos de metanfetamina.

Algunos de los que recibieron los paquetes de alimentos eran clientes del servicio de adicciones de la organización benéfica y la noticia de que se habían distribuido drogas les había provocado angustia.

“Decir que estamos devastados es quedarse corto”, dijo Robinson, y agregó que el banco de alimentos, que distribuye paquetes cinco días a la semana, estuvo cerrado el miércoles.

Rinda no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.