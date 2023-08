Ucrania golpeó ayer buque ruso con un dron en el Mar Negro

Ucrania dijo el viernes que sus drones navales atacaron un importante puerto ruso y dañaron un buque de guerra, un hecho que destaca la creciente capacidad naval de Kiev y la importancia que adquiere el Mar Negro como campo de batalla de la guerra.

El ataque a Novorossiysk detuvo el tráfico marítimo durante varias horas y fue el primero a un puerto ruso en 18 meses de guerra. El puerto incluye una base naval, astilleros y una terminal petrolera, y es crucial para las exportaciones. Se encuentra 110 kilómetros (60 millas) al este de Crimea, donde el ministerio de Defensa ruso dijo haber desbaratado otro ataque durante la noche.

El Servicio de Seguridad y la Armada de Ucrania perpetraron el ataque en Novorossiysk, indicó un funcionario del Servicio, y el buque de desembarco Olenegorsky Gornyak sufrió una brecha importante. Como consecuencia, la embarcación no podrá desempeñar misiones de combate, agregó el funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a los medios.

