¿Cómo afecta el tabaco al corazón?

¿Cómo afecta la nicotina el sistema cardiovascular? Cuando se absorbe, la nicotina pasa a la sangre y circula junto con ella hasta llegar al cerebro. A su paso por los vasos sanguíneos, la nicotina va reduciendo el diámetro interno de las arterias, así como la cantidad de sangre que llega al corazón, aumentando la necesidad de oxígeno del cuerpo. Esto provoca una aceleración de los latidos cardíacos y la elevación de la presión arterial.

¿Cuál otro efecto tiene el tabaco en el sistema cardiovascular? El tabaco facilita la permeabilidad de los lípidos (grasas) elevando la cifra de colesterol total y disminuyendo las cifras de colesterol C-HDL (bueno). Ambos procesos facilitan la acumulación de grasa en el endotelio, formando placas de ateromas.

¿Algún otro efecto? El tabaco también produce alteración de la coagulación sanguínea, aumento del fibrinógeno, lo cual facilita la producción de trombosis en las arterias coronarias con mayor facilidad.

El tabaco aumenta el gasto cardiaco y la carboxihemoglobina, ambos procesos disminuyen el aporte de oxígeno al corazón.

¿Y en caso de sufrir hipertensión arterial? Si el fumador sufre de hipertensión arterial o de colesterol elevado, tiene tres veces mas posibilidades de sufrir infarto del miocardio que el no fumador.

¿Y en cuanto a la trombosis cerebral? Los fumadores tienen de dos a tres veces mas probabilidad de tener una trombosis cerebral que los que no fuman. El riesgo se multiplica, si además de fumador, es hipertenso.

¿En caso de ser mujer? Si una mujer, además de fumar utiliza anticonceptivos orales, el peligro de infarto del miocardio es mayor. Se ha demostrado que el cigarrillo adelanta el periodo de menopausia en mujeres fumadoras en comparación con las que no fuman.

Beneficios que obtenemos al dejar de fumar

Animora el riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica (como enfisema, bronquitis crónicas y asma).

Reduce la probabilidad de desarrollar canceres (pulmón, lengua, boca, garganta, esófago, vejiga y otros) Proporciona mejor salud para las personas que viven o comparten mucho tiempo con usted. Se sentirán mejor los familiares y las personas no fumadoras al brindarle un ambiente libre de humo.

mejorara su salud y su productividad. disfrutara más de su vida sexual, ya que mejorar su capacidad eréctil.

Si esta embarazada, el bebe nacerá más saludable.

DR. ERNESTO DIAZ ALVAREZ M.P.H ; F.A .C.C

Cardiólogo