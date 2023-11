Hï Ibiza es votada como la mejor discoteca del mundo por cuarto año consecutivo

La discoteca Hï Ibiza ha recibido el premio al Mejor Club del Mundo por cuarto año consecutivo, mientras que otros dos locales de España figuran en el top 5 de la prestigiosa lista internacional "The World's 100 Best Clubs" 2023: Ushuaïa Ibiza, en el tercer puesto, y Shôko Barcelona, en quinto lugar.

La lista "The World's 100 Best Clubs" 2023 se ha hecho pública esta noche en el marco de la octava Gala de los Golden Moon Awards que se ha celebrado este lunes en Barcelona, coincidiendo con la 9ª Edición del Congreso Internacional de Ocio Nocturno y la 4ª Edición del Congreso Nacional de Ocio que acoge hoy y mañana la capital catalana.

Cataluña es la comunidad autónoma de España con más locales en esta lista internacional, al alzarse con doce puestos frente a los nueve que logró en la edición del año pasado, seguida de las Islas Baleares, con diez clubes y de Madrid, con tres, según informa la International Nightlife Association, organizadores del encuentro.

Hï Ibiza, inaugurado en 2017, ha sido premiada nuevamente con esta estatuilla por cuarta edición consecutiva, mientras que Omnia Las Vegas y Ushuaïa Ibiza han conseguido el segundo y el tercer puesto, respectivamente.

Doce discotecas catalanas han entrado en esta prestigiosa lista internacional, de las cuales nueve están en Barcelona y una en las provincias de Girona, Tarragona y Lleida, respectivamente.

Los locales ubicados en Barcelona que han entrado en esta lista son: Shôko Barcelona, en el puesto número 5; Opium Barcelona, en el 7; Bling Bling Barcelona, en el 15; Sutton Barcelona, en el 20; Sala Apolo/Nitsa Club, en el 39; Razzmatazz, en el 59; Pacha Barcelona, en el 79; Input High Fidelity Dance Club, en el 85, y Carpe Diem Lounge Club, en el 97.

Los otros tres establecimientos nocturnos de Cataluña que figuran en la lista son Disco Tropics, en el puesto 48, de Lloret de Mar (Girona); Biloba Lleida, de la ciudad de LLeida, en el 81, y Tropical Salou, situado en esta localidad tarraconense, en el 90.

La discoteca Sutton de Barcelona, además, ha sido galardonada con el premio Golden Moon Award en la categoría de "Mejor acción en materia de protección de clientes y trabajadores" por su buena praxis y por la aplicación de protocolos como "No Callem -no callemos-" del Ayuntamiento de Barcelona y por la implementación de "Ask For Angela", la distinción más alta en materia de seguridad y de calidad del ocio nocturno a nivel internacional.

Este premio lo ha entregado el presidente de la Asociación Europea de Ocio Nocturno, Maurizio Pasca, y lo ha recogido el director general de Sutton, Robert Massanet.

También han sido premiados el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña, que han recibido el galardón Golden Moon Award en la categoría de mejor proyecto colaborativo en materia de seguridad de ocio nocturno por su acción llevada a cabo en el frente marítimo de la Barceloneta, la zona de ocio nocturno más concurrida de Europa.

En la Lista de "The World's 100 Best Clubs 2023" aparecen locales de hasta 30 países, siendo España el que tiene más clubes en esta, con 27 de ellos de entre los 100, seguida de Estados Unidos con 20 y Reino Unido con 6.

"The World’s 100 Best Clubs" 2023 se ha seleccionado entre un total de 373 locales nominados, de 65 países diferentes.

El voto popular en línea ha representado el 50 % de la votación final, mientras que el otro 50 % ha sido determinado por un jurado compuesto por expertos del sector que han evaluado la evolución de los locales durante este año, en base a criterios como la programación musical, seguridad, acústica y calidad de su servicio, entre otros factores.