EEUU adelanta revisión de las licencias de ABC en plena disputa de Trump con Jimmy Kimmel

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés) ordenó este martes una revisión anticipada de las licencias de todas las estaciones de televisión propiedad de ABC.

Esta medida extraordinaria, justificada oficialmente por una investigación sobre las políticas de cumplimiento e inclusión de la cadena, se produce en medio de una intensa disputa pública entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el cómico y presentador Jimmy Kimmel.

En un documento oficial emitido hoy, la FCC determinó que exigir la renovación anticipada de las licencias de The Walt Disney Company y su filial ABC es "esencial" bajo el estándar de interés público de la Ley de Comunicaciones.

Por ello, la agencia ha dado un plazo de 30 días, hasta el 28 de mayo de 2026, para que la compañía presente las solicitudes de renovación de todas sus emisoras.

La medida afecta directamente a ocho estaciones que ABC posee en mercados vitales del país, incluyendo Nueva York (WABC-TV), Los Ángeles (KABC-TV), Chicago (WLS-TV) y Filadelfia (WPVI-TV).

No obstante, en el contexto político, la acción ha sido interpretada como una escalada de la Administración Trump para presionar a los medios de comunicación por su cobertura.

La semana pasada, Kimmel hizo una parodia, en su programa 'Jimmy Kimmel Show', sobre la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en la que fingió ser el cómico encargado de entretener a los invitados.

"Nuestra primera dama, Melania, está aquí. Miren a Melania, tan hermosa. Señora Trump, tiene un brillo como el de una viuda expectante", figura entre los comentarios que hizo en su parodia sobre la cena. Expectante, en inglés, se usa con el doble significado de esperar algo y estar embarazada.

El día de la cena, que presidieron Trump y su esposa, los Trump tuvieron que ser evacuados después de que un hombre comenzara a disparar en el hotel donde se celebraba el evento.

En un mensaje publicado ayer en X, la primera dama consideró la broma de Kimmel una "retórica de odio y violencia" que "pretende dividir" a Estados Unidos, y señaló que la cadena ABC debería "tomar medidas" por ello.

Posteriormente, Trump pidió su despido y afirmó que su chiste era "un despreciable llamado a la violencia".

Por su parte, en su programa del lunes por la noche, Kimmel aseguró que su reciente chiste fue "una broma" y no "una llamada al asesinato".

Bajo el protocolo habitual, las licencias de ABC, que operan en ciclos de ocho años, no debían renovarse hasta 2028.

Sin embargo, la agencia se ha amparado en una disposición legal poco frecuente que le otorga la autoridad para adelantar el trámite si lo considera vital para una investigación, abriendo así la puerta a una posible denegación.