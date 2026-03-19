Mamdani comienza a cumplir promesas de campaña e inaugura oficina de seguridad comunitaria en NY

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó el jueves una nueva oficina dedicada a la seguridad comunitaria, un primer paso tentativo para cumplir una promesa clave de campaña de reducir el papel de la policía en la respuesta a emergencias de salud mental.

Mamdani concibió inicialmente una agencia con un presupuesto de mil millones de dólares anuales que enviaría personal civil, en lugar de policías, a emergencias no delictivas. Sin embargo, su propuesta inicial es mucho más modesta, ya que comenzó con solo dos empleados y pocos planes inmediatos para modificar el enfoque de la ciudad respecto a las llamadas al 911.

Pronto se ampliará, dando paso a una nueva era en la respuesta de nuestra ciudad ante las crisis, dijo Mamdani mientras firmaba la orden ejecutiva en el Ayuntamiento, flanqueado por defensores de la justicia penal.

“Los agentes tienen que atender 200.000 llamadas relacionadas con la salud mental al año”, declaró el alcalde demócrata. “Ese sistema no funciona. Hoy marca su fin”.

Por ahora, dijo que su administración buscará ampliar la financiación y el apoyo para un programa existente, B-HEARD, que envía trabajadores de salud mental en respuesta a llamadas al 911 de personas que sufren angustia emocional.

Ese programa, que comenzó en 2021, es una de las varias iniciativas de este tipo que se han extendido por todo el país en los últimos años. En Nueva York, ha languidecido, en parte debido a la falta de financiación y apoyo, según reveló una auditoría reciente .

“Vamos a descubrir”, dijo Mamdani el jueves, “qué sucede cuando alguien está dispuesto a invertir, no solo financieramente, sino también políticamente, en este método de respuesta”.

Los partidarios del plan de Mamdani afirman que la policía a menudo intensifica los enfrentamientos con personas que sufren angustia emocional, quienes estarían mejor atendidas por profesionales de la salud mental capacitados.

El alcalde citó el reciente tiroteo policial contra Jabez Chakraborty, un hombre de Queens, cuya familia llamó al 911 porque actuaba de forma errática, como ejemplo de un incidente que se beneficiaría de la intervención de un profesional de la salud mental. El departamento afirmó que Chakraborty se abalanzó sobre ellos con un cuchillo.

Los críticos de Mamdani lo acusan de minimizar la complejidad del extenso sistema de despacho de la ciudad, al tiempo que subestima la cantidad de llamadas que requieren una respuesta policial.

En una audiencia del Ayuntamiento el miércoles, la comisionada de policía Jessica Tisch estimó que aproximadamente el 2% de las llamadas de emergencia quedarían fuera de la jurisdicción del departamento. "Hay que enviar a la policía cuando se recibe una llamada por una persona violenta", afirmó.

La creación de una agencia de seguridad comunitaria fue una promesa electoral fundamental para Mamdani, quien se desmarcó de sus oponentes al negarse a pedir una ampliación del departamento de policía.

La Oficina de Seguridad Comunitaria también albergará los programas municipales existentes para reducir los tiroteos mediante mediadores de violencia, para combatir los delitos de odio y para brindar servicios a las víctimas de agresión sexual, entre otros.

Estará dirigida por Renita Francois, quien anteriormente supervisó el plan del exalcalde Bill de Blasio para reducir la violencia en las viviendas públicas.

Mamdani hizo el anuncio rodeado de simpatizantes y funcionarios electos, quienes aplaudieron el plan e pidieron paciencia a los neoyorquinos.

“Se cometerán algunos errores”, advirtió el Defensor del Pueblo Jumaane Williams. “Eso también ocurre en el departamento de policía”.