Resultados de elecciones de Estados Unidos

8:30pm

Donald Trump gana en Arkansas y Kamala Harris en Nueva Jersey.



El expresidente Donald Trump aseguró el martes seis votos del Colegio Electoral de Arkansas, con lo cual gana un estado ampliamente republicano por tercera vez consecutiva en los comicios presidenciales. Trump obtuvo el respaldo de las principales figuras republicanas del estado, incluida la gobernadora Sarah Huckabee Sanders.



La gobernadora, que se desempeñó como secretaria de prensa de Trump en la Casa Blanca, respaldó la candidatura del expresidente e hizo campaña por él. El exgobernador Asa Hutchinson se postuló sin éxito para la nominación republicana y se negó a respaldar la reelección de Trump. Los demócratas no han ganado una elección presidencial en Arkansas desde 1996, cuando Bill Clinton obtuvo la reelección. The Associated Press declaró a Trump como ganador a las 8:30 p.m. ET.



La vicepresidenta ganó el jueves los 14 votos del Colegio Electoral de Nueva Jersey. Su victoria ante el republicano Donald Trump mantiene el domingo de los demócratas en ese estado, que se ha ido con el candidato demócrata a la presidencia en cada elecciones desde 1988.



Los demócratas de Nueva Jersey tienen cerca de un millón de votantes registrados más que los republicanos. Trump tiene nexos con Nueva Jersey, incluyendo varios clubs de golf a lo largo del estado. También tuvo casinos en Atlantic City, pero terminaron en bancarrota. The Associated Press declaró ganadora a Harris a las 20:00 p.m. ET.