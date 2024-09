Encuesta dibuja un panorama mixto en estados clave entre Trump y Harris

A falta de dos meses y un día para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, las encuestas siguen dibujando un panorama mixto que no estima un claro ganador entre la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, y el republicano, el expresidente Donald Trump.

CNN publicó este miércoles una nueva encuesta que dibuja un panorama mixto en seis de los estados clave: Harris tiene una ventaja sobre Trump entre los votantes probables en Wisconsin (50 % vs 44 %) y Michigan (48 % vs 43 %), mientras que Trump tiene la ventaja en Arizona (49 % vs 44 %).

En los otros tres, Georgia, Nevada y Pensilvania, los votantes probables (los encuestados que dicen que irán a votar) los resultados están completamente igualados, con una ligera ventaja de un punto para la demócrata en los dos primeros.

En cada uno de ellos, un promedio del 15 % de los votantes probables dice que aún no ha decidido firmemente su elección, lo que sugiere que una parte considerable de los votantes podría cambiar sus puntos de vista.

Las encuestas, realizadas después de la Convención Nacional Demócrata en agosto, reflejan los resultados entre los votantes probables determinados a través de una combinación del comportamiento electoral pasado y la intención de voto actual.

"Los hallazgos sugieren un panorama del Colegio Electoral donde Pensilvania y Georgia son fundamentales para el camino de cada candidato a la Casa Blanca", apunta CNN.

En la media nacional de encuestas, Harris adelanta a Trump por 3,1 puntos en la intención de voto en todo el país, según la recopilación de sondeos efectuada por la web FiveThirtyEight, con el 47 % de los votos frente al 43.9 % del republicano .