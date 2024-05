Empleado mata a tiros a 2 y hiere a 3 en una empresa de ropa blanca cerca de Filadelfia

Un empleado descontento abrió fuego en una empresa de ropa blanca cerca de Filadelfia el miércoles, matando a dos compañeros de trabajo e hiriendo a otros tres, dijeron las autoridades.

El tiroteo tuvo lugar en el Delaware County Linen alrededor de las 8:30 a.m. en la ciudad de Chester, a unas 18 millas (29 kilómetros) al sur de Filadelfia. El tirador huyó en un vehículo, pero pronto fue capturado en una parada de tráfico, dijo el fiscal de distrito del condado de Delaware, Jack Stollsteimer. El nombre del tirador no ha sido revelado y se desconoce el motivo específico. Declaraciones anteriores decían que era un ex empleado.

“Esto habla de las armas en Estados Unidos”, dijo el alcalde de Chester, Stefan Roots, quien dijo que su pequeña ciudad ha disfrutado de un período de relativa calma en los últimos años, con un delito violento en declive. “La violencia siempre es impredecible. No sabemos en qué condiciones se encuentra la gente en una ciudad empobrecida como la nuestra”.

Roots pidió a los legisladores estatales de Pensilvania que aborden la crisis de las armas, especialmente en lo que se refiere a personas con problemas de salud mental.

"No podemos tener armas en manos de las personas equivocadas", dijo Roots. “Tenía que haber algún tipo de problema de salud mental que hiciera que un empleado entrara a su lugar de trabajo en un día de trabajo y descargara su ira de una manera tan violenta, no solo hacia el jefe, sino también hacia sus compañeros de trabajo, con quienes probablemente trabajaba. lado a lado durante años”.

Tres personas permanecían hospitalizadas, al menos una en estado crítico, dijo la policía.

El negocio había estado en la comunidad durante más de 30 años y algunos trabajadores vivían lo suficientemente cerca como para caminar al trabajo todos los días, dijeron los residentes. Algunos de los trabajadores presentes cuando el pistolero abrió fuego se reunieron en las escaleras de una iglesia al otro lado de la calle, detrás de barreras colocadas por la policía. Uno tenía un vendaje visible en la mano.

“Siempre hay silencio por aquí. No tenemos demasiados problemas, así que esto es sorprendente”, dijo Doneshia Johnson, que vive al lado de la empresa de ropa blanca y estaba afuera con su nieto de 1 año. Dijo que estaba fuera en el momento del tiroteo.

"Nunca sabes. Es por eso que tienes que despertarte, decir tus oraciones y simplemente esperar llegar sano y salvo a casa todos los días”, dijo.