Al menos dos heridos por disparos en celebración del Eid al-Fitr en Filadelfia

Al menos dos personas fueron alcanzadas por disparos en un evento del Eid al-Fitr en Filadelfia, informó un oficial el miércoles.

De momento no estaba claro por qué ocurrió el tiroteo o cuántas personas estuvieron involucradas.

El oficial informó a The Associated Press bajo la condición del anonimato porque no estaba autorizado a dar información.

Los heridos fueron trasladados a hospitales, pero por el momento se desconocía su condición médica.

Decenas de policías acudieron al tiroteo en la sección Parkside de la ciudad.

Ocurrió en un área donde la gente se reunió por las celebraciones del Eid al-Fitr, cuando concluye el mes santo del Ramadán.