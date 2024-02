Trump dice a emisoras religiosas que defenderá el cristianismo contra amenazas de la izquierda

El expresidente Donald Trump prometió utilizar un segundo mandato en la Casa Blanca para defender los valores cristianos e incluso sugirió que protegería la iconografía central de la fe, advirtiendo el jueves por la noche a una convención de emisoras religiosas que la izquierda quiere “derribar cruces”.

“Recuerden, cada régimen comunista a lo largo de la historia ha tratado de acabar con las iglesias, al igual que cada régimen fascista ha tratado de cooptarlas y controlarlas”, dijo Trump a cientos de asistentes que lo vitoreaban en la Convención Internacional de Medios Cristianos de Radiodifusores Religiosos Nacionales en Nashville. . "Y, en Estados Unidos, la izquierda radical está tratando de hacer ambas cosas".

"Quieren derribar cruces donde puedan y cubrirlas con banderas de justicia social", añadió Trump. "Pero nadie tocará la cruz de Cristo bajo la administración Trump, te lo juro".

Los comentarios de Trump reflejan su aceptación del nacionalismo cristiano, una creencia poderosa entre los evangélicos conservadores que dicen que los fundadores de Estados Unidos pretendían que el país fuera una nación cristiana.

Algunos seguidores creen que la Constitución de los Estados Unidos fue inspirada por Dios y que el gobierno federal debería declarar a los Estados Unidos una nación cristiana, defender los valores cristianos o dejar de imponer la separación entre la Iglesia y el Estado.

Trump es el favorito en unas primarias republicanas donde el campo que alguna vez estuvo abarrotado se ha reducido a él y su ex embajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley.

La reunión de medios cristianos, donde los patrocinadores distribuyeron gratuitamente gorras de béisbol rojas y blancas adornadas con “Make America Pray Again”, fue un territorio sumamente amigable para el ex presidente, cuyo discurso a menudo parecía más una manifestación que un discurso serio de una convención.

"La izquierda está tratando de avergonzar a los cristianos", dijo Trump. “Están tratando de avergonzarnos. Soy un cristiano muy orgulloso”.

Trump puso de pie a la multitud en repetidas ocasiones y con frecuencia defendió su historial en materia de aborto, incluido el nombramiento de tres jueces conservadores de la Corte Suprema que ayudaron a revocar la decisión Roe v. Wade.

Pero, en particular, no mencionó el fallo de la Corte Suprema de Alabama que llevó a los proveedores de ese país a suspender la fertilización in vitro después de que los jueces dictaminaran que los embriones congelados podían considerarse niños según la ley estatal.

La campaña de reelección del presidente Joe Biden emitió una declaración en blanco sobre el asunto el jueves por la noche, llamando irónicamente la atención sobre la falta de reacción de Trump ante el “fallo de Alabama sobre FIV del que es responsable”.

En cambio, Trump utilizó su discurso para alardear de que había utilizado su primer mandato para hacer “más para defender la libertad religiosa que cualquier administración en la historia”.

“El entusiasmo por las elecciones que se celebrarán en noviembre es mucho mayor que en 2016 o 2020”, dijo. "Mucho más, ni siquiera es un concurso".

Tennessee celebra sus primarias el supermartes, 5 de marzo, cuando muchos estados de todo el país votan y podrían llevar a Trump a la cúspide de reclamar la nominación republicana.

Algunos líderes religiosos inicialmente dudaron en respaldar a Trump, un hombre multidivorciado, cuando se postuló por primera vez para presidente en 2016, pero ahora se encuentran entre su base mayoritariamente sólida y leal a “Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”.

Eso a pesar de una historia personal que se ha vuelto más accidentada en los últimos años, incluida la acusación de Trump en Nueva York en relación con pagos para mantener su silencio hechos a una actriz porno en un intento de suprimir una relación extramarital.

“Cuando entró en escena, la gente se mostró escéptica”, dijo Troy Miller, presidente y director ejecutivo de National Religion Broadcasters.

“Pero creo que, a medida que han aprendido más y han escuchado hablar a Donald Trump, lo único que escucho todo el tiempo de la gente... es que realmente sienten que Donald Trump los entiende y esa es la conexión más grande que la gente hace. "Éste es un tipo en la política que nos entiende, que nos entiende, que no habla como si fuera elitista ni nos menosprecia".