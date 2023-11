Gobernadora de Nueva York descarta móvil terrorista en explosión de vehículo

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que “no había indicios de un ataque terrorista” en el accidente automovilístico y la explosión que dejaron dos muertos en un puesto de control en el lado estadounidense de un puente entre Estados Unidos y Canadá este miércoles.

"Según lo que sabemos en este momento", dijo, "no hay señales de actividad terrorista en este accidente".

El vehículo circulaba a toda velocidad desde las Cataratas del Niágara, Nueva York, hacia el Puente Arcoíris. Conecta los dos países a través del río Niágara. El incidente provocó el cierre del paso fronterizo y de otros tres en la zona.

Un vehículo que se dirigía a toda velocidad hacia un puente entre Estados Unidos y Canadá desde el lado estadounidense se estrelló y explotó en un puesto de control en las Cataratas del Niágara, dejando dos personas muertas y provocando el cierre de cuatro cruces fronterizos en el área, dijeron las autoridades.

No hubo información inmediata sobre la causa del incidente, pero generó preocupación en ambos lados de la frontera. La Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden estaba “siguiendo de cerca los acontecimientos”, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que los funcionarios estaban “tomando esto extraordinariamente en serio”.

"Esta es obviamente una situación muy grave en las Cataratas del Niágara", dijo Trudeau en el Parlamento antes de excusarse del período de preguntas en la Cámara de los Comunes para recibir más información.

Las dos personas fallecidas estaban en el vehículo, dijo un funcionario policial a The Associated Press. El funcionario no estaba autorizado a discutir públicamente los detalles de la investigación y habló bajo condición de anonimato.

Aaron Ferguson, portavoz de la ciudad de Niagara Falls, Nueva York, dijo que el vehículo viajaba a gran velocidad desde esa ciudad y se estrelló contra la estación fronteriza.

Jim Diodati, alcalde de Niagara Falls, Ontario, dijo a The Canadian Broadcasting Corporation que lo ocurrido parecía ser “un incidente aislado”.

La oficina de campo del FBI estadounidense en Buffalo y otras agencias estaban investigando la explosión. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, viajó a Buffalo desde la capital del estado, Albany.

La explosión ocurrió en el lado estadounidense del Puente Arcoíris, que conecta los dos países a través del río Niágara.

Fotos y vídeos tomados por transeúntes y publicados en las redes sociales mostraban humo espeso, llamas en la acera y una caseta de seguridad que había sido chamuscada. Los videos mostraron que el incendio ocurrió en un área de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., justo al este del principal puesto de control de vehículos. La agencia no hizo comentarios inmediatos.

En declaraciones a WGRZ-TV, el testigo Mike Guenther dijo que vio un vehículo acelerando hacia el cruce desde el lado estadounidense cuando se desvió para evitar otro automóvil, se estrelló contra una cerca y explotó.

“De repente, se elevó en el aire y luego era una bola de fuego de unos 30 o 40 pies de altura”, dijo Guenther a la estación. "Nunca vi nada así."

La Comisión del Puente de las Cataratas del Niágara calificó el incidente como “un accidente automovilístico grave”.

Desde el interior del Parque Estatal de las Cataratas del Niágara, Melissa Raffalow dijo que vio “una enorme columna de humo negro” elevarse sobre el cruce fronterizo, aproximadamente a 50 yardas (45 metros) del popular destino turístico. Raffalow dijo a la AP en un mensaje que la policía llegó poco después e instó a los visitantes a dispersarse mientras comenzaban a acordonar la calle.

Raghu Bhattarai dijo por teléfono que estaba dentro de su restaurante, el Niagara Tandoori Hut, cerca del puente, cuando escuchó un sonido que describió como un “boom”. Unos minutos más tarde, vio que se elevaba humo negro.

El puente y otros tres entre el oeste de Nueva York y Ontario se cerraron rápidamente como medida de precaución, y el Aeropuerto Internacional Buffalo-Niagara comenzó a realizar controles de seguridad en todos los automóviles y dijo a los pasajeros que esperaran controles adicionales.

Las medidas de seguridad paralizaron el tráfico en el aeropuerto y en otros lugares en uno de los días de mayor actividad del año en Estados Unidos, antes del feriado estadounidense de Acción de Gracias.

Trudeau dijo que se estaban contemplando y activando “medidas adicionales” en los cruces fronterizos de todo Canadá. En Toronto, a unas 100 millas (unos 160 kilómetros) de distancia, la policía dijo que estaban aumentando las patrullas como medida de precaución.

La policía de la ciudad de Nueva York estaba monitoreando las noticias desde Buffalo, pero ya había reforzado la seguridad en varios lugares debido al Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's el jueves.

La Comisión del Puente de las Cataratas del Niágara informó que sus cuatro cruces (los otros son Lewiston, Whirlpool y Peace Bridge) estaban cerrados.

Sanchit Chatha, su esposa Reyshu y su hija de 13 años, Trisha, se habían detenido en las Cataratas del Niágara para almorzar en el camino a su casa en Toronto desde Buffalo cuando comenzaron a recibir notificaciones de noticias sobre la explosión. Amigos preocupados llamaron sabiendo que la familia estaba en la zona.

A Trisha le preocupaba ver cerrados los puentes hacia Canadá, dijo su madre.

“Mañana tiene un examen de matemáticas”, explicó la madre mientras la familia esperaba saber cuándo se abrirían los cruces.

Alrededor de 6,000 vehículos cruzan el Puente Arcoíris cada día, según el Inventario Nacional de Puentes de la Administración Federal de Carreteras de EE.UU. Según datos federales, alrededor del 5% corresponde al tráfico de camiones.

El puente, construido en 1941, tiene poco más de 439 metros (1,440 pies) de largo y un tramo principal construido de acero, según los datos.