Productos chinos ganan corazones en África a medida que aumenta el comercio chino-africano

En un taller en la provincia oriental china de Jiangsu, propiedad de la empresa Jiangsu Feimi Automobile Industry Co., Ltd. en la ciudad de Xuzhou, salen de la línea de ensamblaje los triciclos eléctricos destinados a los mercados africanos.

"Nuestros triciclos, capaces de transportar tanto mercancías como pasajeros, son fáciles de operar y no requieren combustible, lo que los convierte en un éxito en muchos países africanos", refirió Wang Juxiang, jefe del departamento técnico de la compañía.

A medida que el comercio entre China y África crece, más consumidores africanos están optando por los productos chinos de calidad como los teléfonos inteligentes y los vehículos eléctricos, lo que crea nuevas oportunidades de crecimiento para las empresas chinas.

Jiangsu, una potencia manufacturera en China, está presenciando un aumento en sus empresas que exploran nuevos proyectos de colaboración en todo el vasto continente africano.

Según datos de aduanas, el comercio de Jiangsu con África alcanzó 97.430 millones de yuanes (unos 13.700 millones de dólares) en el primer semestre de este año, lo que supone un aumento interanual del 30,3 por ciento.

Keiper Changshu Seating Mechanisms Co., Ltd., especializada en la fabricación de componentes clave para los asientos de automóviles, se encuentra entre las empresas que están logrando avances significativos en el mercado africano.

"Durante el primer semestre, exportamos 222.000 piezas de asientos de automóviles a Sudáfrica. Nuestros clientes están satisfechos con la calidad de nuestros productos", afirmó Han Tingwen, ingeniero de la compañía.

Con una abundante variedad de productos, una logística cómoda y rápida y un buen entorno empresarial, la ciudad de Yiwu, en la provincia oriental china de Zhejiang, es conocida como "el supermercado del mundo".

El Mercado de Comercio Internacional de Yiwu, que ofrece 2,1 millones de tipos de productos y atiende a más de 200 países y regiones, tiene a África entre sus principales destinos de exportación.

Gracias al aumento de las relaciones comerciales entre China y África, las exportaciones de Yiwu hacia ese continente ocuparon aproximadamente una doceava parte de las exportaciones totales de China a la región en 2023, mientras que sus importaciones desde África están aumentando.

Actualmente, más de 560.000 comerciantes extranjeros realizan compras en Yiwu cada año. Los comerciantes africanos representan más del 10 por ciento de esa cifra. Además, más de 3.000 comerciantes de África residen en Yiwu.

China se ha mantenido como el mayor socio comercial de África durante 15 años consecutivos y el comercio bilateral alcanzó un récord de 282.100 millones de dólares en 2023, según el Ministerio de Comercio de China.

Cabe destacar que las exportaciones chinas de vehículos de nueva energía, baterías de litio y productos fotovoltaicos a África aumentaron interanualmente en 2023 un 291 por ciento, un 109 por ciento y un 57 por ciento, respectivamente.

Más allá de los sectores tradicionales, como las industrias de procesamiento primario, la cooperación comercial chino-africana se está expandiendo a campos emergentes como la economía digital, la atención médica y los servicios financieros.

Los productos fabricados en China también están disfrutando de una entrada más fluida en los mercados africanos. La empresa Wuxi BioHermes Bio and Medical Technology Co., Ltd., localizada en Jiangsu, envió recientemente un lote de analizadores de hemoglobina glucosilada y kits de prueba a Argelia.

"En el campo del diagnóstico de la diabetes, hemos miniaturizado grandes equipos de laboratorio en dispositivos portátiles, lo que hace que el transporte sea más fácil y rentable para nuestros clientes africanos", detalló Liu Yan, gerente general de la empresa.

Gracias a los procedimientos aduaneros acelerados, la empresa ha acortado su ciclo de entrega en un 15 por ciento, lo que solidifica aún más su base de clientes en África, de acuerdo con Liu.

"Nuestros productos de cuidado personal ahora se venden en más de 10 países y regiones africanas, y las exportaciones relacionadas crecieron un 15 por ciento interanual en el primer semestre de este año", de acuerdo con Chen Caiming, gerente de comercio exterior de una empresa de biotecnología en Jiangsu.

Chen dijo que los productos de la compañía han sido bien recibidos por los clientes africanos, lo que impulsó a las autoridades aduaneras locales a abrir un canal verde para las exportaciones de carga marítima, mejorando significativamente la eficiencia del envío.

"Nuestros pedidos de los clientes africanos ya están reservados hasta noviembre, y confiamos en nuestra capacidad de entregar a tiempo sin comprometer la calidad", según el gerente.

Sang Baichuan, profesor de la Universidad de Economía y Negocios Internacionales, indicó que el rápido desarrollo del comercio chino-africano se basa en los beneficios mutuos e intereses compartidos.

"Esto no solo es un testimonio del desarrollo de alta calidad de China, sino que también desempeña un papel importante en el avance del progreso social africano y la mejora de los niveles de vida locales", añadió.

"La complementariedad económica entre China y África es sólida", señaló Sang. "China posee las tecnologías maduras y aplicables y amplios recursos financieros, mientras que las naciones africanas tienen abundantes ventajas humanas y naturales".

"Consolidar los lazos comerciales entre ambas partes facilita el uso óptimo de estas fortalezas y el vasto potencial del mercado, lo que conduce a un desarrollo mutuamente beneficioso y compartido", concluyó el profesor.