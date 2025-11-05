Milei asistirá a asunción presidencial en Bolivia tras viaje a EEUU

El mandatario argentino, Javier Milei, asistirá el sábado a la investidura del presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz. tras un viaje a Estados Unidos para participar de un evento en el que estará su aliado y homólogo Donald Trump, informó presidencia.

Paz, un economista de centroderecha, puso fin a casi 20 años de gobiernos socialistas en Bolivia al lograr el 54.96% de los votos en el balotaje del 19 de octubre. Milei felicitó entonces a Paz y aseguró que "Bolivia va a ingresar nuevamente al mundo libre".

Las casi dos décadas de gobiernos izquierdistas fueron iniciadas por Evo Morales (2006-2019) y continuadas por su exaliado Luis Arce (2020-2025). En 2008, Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Washington.

Milei, que juró una alianza inquebrantable con Estados Unidos en política internacional, mantenía una relación lejana con el país limítrofe, con quien comparte 742 km de frontera al norte.

Pero el nuevo gobierno boliviano marcará un quiebre. Paz anunció un viaje a Washington para restablecer relaciones diplomáticas y volver "con dólares fresquitos" para sus reservas internacionales. Tras las elecciones, Estados Unidos declaró estar dispuesto a dar apoyo al país sudamericano.

Milei, por su parte, asistirá a la asunción de Paz tras regresar de una gira por Estados Unidos.

El jueves ofrecerá un discurso en Miami en el American Business Forum, que contará con la participación de Donald Trump, el astro futbolístico Lionel Messi y otras figuras destacadas, detalló el gobierno argentino en la agenda compartida a la prensa.

El gobierno argentino no especificó si hay un encuentro previsto entre Trump y Milei, que se reunieron en la Casa Blanca en octubre tras negociar apoyo financiero para Argentina.

Con 20,000 millones de un swap (intercambio de divisas) del Tesoro estadounidense, Trump asistió a Milei durante un vendaval financiero que Argentina atravesaba previo a unas elecciones de medio término celebradas el 26 de octubre, que el oficialismo ganó con el 40.7% de los votos.

Washington también prometió 20,000 millones de dólares más en fondos públicos y privados para enfrentar las turbulencias de los mercados.