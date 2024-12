Se cumple el 25 aniversario de traspaso del canal de Panamá en medio de amenazas de Trump

Panamá festejaba el martes el 25 aniversario del traspaso del canal interoceánico por parte de Estados Unidos con un evento lleno de patriotismo mientras reafirma que es la dueña plena de la vía marítima, en respuesta a las recientes amenazas lanzadas por el presidente electo estadounidense Donald Trump de que intentaría reclamar su posible devolución.

El 31 de diciembre de 1999 los panameños se volcaron a las calles para participar en un acto que marcó la transferencia a manos panameñas de la vía interoceánica después de haber sido administrada por Estados Unidos durante 85 años, en cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter de 1977.

La nación centroamericana conmemoraba desde temprano esa histórica fecha con un acto en las escalinatas del edificio de la administración del canal en la capital del país con una romería de banderas, discursos oficiales y presentaciones artísticas abiertas al público.

TRUMP ARREMETE Y PANAMÁ RESPONDE

A menos de dos semanas del aniversario, Trump volvió a cuestionar los tratados, señalando que el entonces presidente Jimmy Carter, fallecido el domingo a los 100 años de edad, traspasó tontamente la vía construida por Estados Unidos que costó la vida a miles de sus ciudadanos.

El republicano, que asumirá un segundo mandato de cuatro años el 20 de enero, arremetió contra lo que calificó como precios y tarifas “exorbitantes” que cobra el canal a la Armada y a la industria estadounidense.

“Si no se respetan los principios, tanto morales como legales, de este magnánimo gesto de generosidad (en alusión al traspaso) exigiremos que se nos devuelva el Canal de Panamá en su totalidad y sin cuestionamientos”, advirtió el 21 de diciembre en su cuenta Truth Social. Sin embargo, no dijo cómo lo haría. Los expertos afirman que no existe una cláusula en los tratados o vía legal para que Estados Unidos recupere unilateralmente el control de la vía construida en 1914 que une los océanos Atlántico y Pacífico.

El presidente José Raúl Mulino, en un mensaje grabado en video dirigido al país y en respuesta a Trump, dijo que el canal es panameño y lo seguirá siendo. Refirió, asimismo, que las tarifas no son un capricho y que se establecen previa consulta pública con la industria, considerando las condiciones del mercado, la competencia internacional, los costos operativos y las necesidades de mantenimiento y modernización de la vía.

Ambos países también firmaron un convenio de neutralidad para garantizar su funcionamiento seguro y abierto a todas las banderas, con la adhesión de más de 40 naciones, destacó.

¿CHINOS EN EL CANAL?

Trump volvió a la carga el Día de Navidad enviando a través de su red social un mensaje a los “maravillosos soldados de China” que, según él, operan el canal. Ese día también anunció la designación de Kevin Marino Cabrera, al que presentó como un “luchador feroz por los principios de ‘America First’ (América está primero)”, como embajador en Panamá, “un país que nos está estafando”, señaló.

Los expertos consideran que las amenazas de Trump son impulsadas posiblemente ante la cada vez más creciente influencia de China, su principal rival comercial, en la región, o para presionar en otros asuntos como la migración. Panamá rompió lazos con Taiwán para establecerlos con China en 2017. Un consorcio chino con sede en Hong Kong opera desde hace casi tres décadas los principales puertos en ambas entradas del canal.

“No hay absolutamente ninguna injerencia ni participación china en nada de lo que tiene que ver con el Canal de Panamá”, respondió Mulino el jueves. “Pueden ser temores geopolíticos que pueden tener alguna validez desde las perspectivas de ellos, pero en cuanto a Panamá se refiere no tiene absolutamente nada de veracidad”.

BENEFICIOS

Mulino destacó que el canal ha sido un “facilitador” para el comercio de Estados Unidos, que es el principal usuario, seguido por China. Refirió que más del 70% de la carga tiene como origen o destino los puertos de la potencia norteamericana.

Reprochó a su vez que en los 85 años de manejo estadounidense la anualidad entregada a Panamá fue una “miseria”. El canal ha aportado a las arcas del Estado panameño más de 28,000 millones de dólares desde el traspaso, 15 veces más respecto del periodo bajo control estadounidense, según las autoridades.

DESAFÍOS

Mientras tanto, el gran reto futuro del canal será avanzar en el megaproyecto de un nuevo embalse para atender la demanda de agua para el consumo humano y la operación después de lidiar con una de las peores sequías que restringió como nunca antes el tránsito.

Las lluvias de los últimos meses han llenado los lagos que proporcionan el agua para la operación, pero el plan de embalsar el río Indio, que tomaría seis años a un costo de 1,600 millones de dólares, se torna impostergable, según el canal. Para ello, sin embargo, necesitará alcanzar acuerdos con las comunidades que viven a orillas del afluente y que serían anegadas.