Día Mundial contra el Cáncer Colorrectal: Oncólogos y pacientes dicen la prevención es el objetivo

Oncólogos y pacientes han coincidido este martes, Día Mundial contra el Cáncer de Colon, en que la prevención es el gran objetivo ante la enfermedad, sobre todo reforzando el cribado y la detección precoz, ya que en algunos casos se llega a diagnosticar cuando ya hay metástasis.

Un Encuentro Informativo de Europa Press junto a Takeda ha reunido a los oncólogos Elena Élez (Hospital Vall d'Hebron de Barcelona) e Íñigo Martínez (Hospital Ramón y Cajal de Madrid) y a los presidentes de dos asociaciones de pacientes: Luis Miguel de la Fuente (EuropaColon España)y Pilar Fernández (Almia).

Los cánceres más diagnosticados este año en España serán colon y recto (más de 44.000 nuevos casos): unos 26.400 en hombres (el segundo más diagnosticado, tras el de próstata) y unos 17.600 en mujeres (el segundo, después del de mama), según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

Élez ha dicho que es una enfermedad altamente frecuente pero es optimista: "La buena noticia es que lo diagnosticamos más pero en etapas más precoces, con lo que los índices de curación son también muy altos".

Los oncólogos Elena Élez e Íñigo Martínez y los presidentes de las asociaciones Almia, Pilar Fernández, y EuropaColon España, Luis Miguel de la Fuente.DAVID OLLER/EUROPA PRESS

Ha priorizado la prevención "desde etapas muy tempranas", teniendo en cuenta un aumento de casos entre adultos jóvenes, además de reforzar la colaboración entre disciplinas, y ha destacado tener en cuenta el exposoma: todos los factores a los que está expuesta una persona desde la concepción y durante su vida.

Martínez ha coincidido en eso y ha constatado el miedo de muchas personas tanto a las pruebas como a los resultados, pero eso "te puede salvar", porque hay gente reacia a los tests, en parte porque no tiene síntomas, pero este cáncer existe y es muy prevalente.

También es optimista porque, aunque se diagnostique como enfermedad avanzada, muchas veces se puede optar a terapias curativas, con tratamiento sistémico y después cirugía de metástasis: "Esto ha contribuido enormemente a la supervivencia; incluso, en algunos casos, a tasas de supervivencia muy prolongadas, libres de enfermedad".

CONCIENCIAR E INFORMAR

De la Fuente (EuropaColon España) ha destacado la concienciación sobre este cáncer, para que sensibilice tanto como el de mama, por ejemplo, y se comprenda la trascendencia de un test de sangre en heces y una colonoscopia: "A lo mejor el cáncer de colon es más 'sucio'; no es la mama. ¿Tiene que ver todo con eso?", ha lamentado.

Fernández (Almia) ha pedido que la prevención vaya unida a campañas de divulgación mediática, más allá del trabajo de entidades como la suya; ha defendido también el apoyo psicosocial, la equidad territorial y el acceso a la innovación.

LA CALIDAD DE VIDA

También ha celebrado que se esté priorizando al paciente y su calidad de vida, mientras se sigue trabajando por mejorar los tratamientos: "Muchas veces preferimos vivir menos años pero con un poquito de dignidad y de autonomía".

Además Fernández se ha referido a los pacientes con metástasis, para quienes el tratamiento es de por vida, y van acumulando toxicidad y efectos secundarios: por eso ha destacado que los cuidados paliativos "no son al final de la vida, son durante toda la enfermedad, para control de síntomas y efectos secundarios".

LOS MAYORES Y LOS JÓVENES

La doctora Élez ha dicho que el cribado entre 50 y 69 años "está funcionando"; sobre la posibilidad de ampliarlo a mayores de 69, considera que tiene sentido porque la esperanza de vida está aumentando.

Respecto a los jóvenes, está aumentando mundialmente la incidencia de este cáncer en menores de 50: Élez y Martínez no lo vinculan en España a malos hábitos de salud (como obesidad o sedentarismo) sino más bien a que los jóvenes tienen diagnóstico tardío: por eso Élez ha pedido "estar atento a los síntomas y, si hay algún cambio, no autodiagnosticar: consultar a un profesional".

El doctor Martínez ha insistido en la necesidad de implicar a la población sí incluida en planes de cribado, ya que hay gente que no participa: ha afirmado que quizá el sector sanitario no sabe llegar a ellos, y ha defendido que el sobre que llega a sus casas planteando el cribado ya incluya el kit de la prueba de sangre en heces: "Si pones facilidades, más gente lo va a hacer".

De la Fuente ha insistido en la equidad para los pacientes en toda España en el acceso al cribado y a las colonoscopias derivadas, y ha deseado que las autonomías alcancen un índice de participación del 65%, "que son las directrices que indica la Comunidad Europea para que los programas de cribado sean eficientes".