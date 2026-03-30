Pandilleros desatan ola de violencia en centro de Haití

La violencia estalló el domingo en la localidad de Petite-Rivière de l’Artibonite, en el centro del Haití, cuando una poderosa pandilla se enfrentó a un grupo de autodefensa civil, confirmaron funcionarios regionales a The Associated Press.

La arremetida de la pandilla Gran Grif dejó cuerpos ensangrentados por las calles del vecindario de Jean-Denis, según muestran algunos videos. Los pandilleros incendiaron viviendas y provocaron conmoción entre la población civil.

De momento se desconoce cuántas personas fueron asesinadas durante la jornada de violencia. La masacre es apenas el más reciente episodio de derramamiento de sangre en una nación que sumida en cinco años de una guerra entre pandillas después del asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.

Hacia 2023, comenzaron a surgir grupos de autodefensa civil en la nación caribeña para contraatacar a las pandillas que sofocaban al país. La ola de justicia por mano propia ha complicado todavía más el conflicto en Haití mientras fuerzas internacionales intentan llevar paz a la nación caribeña.

Los grupos de autodefensa a menudo cierran vecindarios, apedrean a presuntos pandilleros, les amputan extremidades, los decapitan y les prenden fuego, en ocasiones mientras siguen con vida.

En tanto, la pandilla Gran Grif ha seguido sembrando el terror en la región haitiana de Artibonite, donde se encuentra Petite-Rivière de l’Artibonite. Gran Grif es una de varias pandillas haitianas que fueron designadas por el gobierno de Estados Unidos el año pasado como organización terrorista extranjera.

Según la ONU, es la pandilla más grande de la región y es responsable del 80% de las muertes de civiles en la zona. Ha masacrado y violado a civiles, incluido un menor, ha obligado a miles de personas a huir de sus hogares y ha desmembrado a personas, señaló la organización.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.