El agua potable, objetivo estratégico de la guerra en Oriente Medio

Los países del Golfo dependen en gran medida de todas estas plantas desalinizadoras para su consumo de agua potable: hasta un 90 % en el caso de Kuwait, un 86 % en Omán, un 70 % en Arabia Saudí y un 42 % en los Emiratos Árabes Unidos. También es el caso de Baréin o de Catar, “que no tiene acuíferos, ni ríos ni arroyos en su territorio”, recuerda el historiador Jonathan Piron. “Por lo tanto, el abastecimiento de agua a través de las plantas desalinizadoras es fundamental”. En total, abastecen a cerca de 100 millones de personas y a amplios sectores de la industria.

Sobre todo, estas plantas son objetivos relativamente fáciles de alcanzar: están construidas en superficie y no disponen de capacidad de defensa aérea propia, a diferencia de otros emplazamientos sensibles. Pero si las plantas desalinizadoras de los países del Golfo fueran objeto de bombardeos, sin duda se traspasaría una línea roja, estiman los expertos de la región.

La respuesta de los Guardianes de la Revolución y del ejército iraní no podría quedar sin una reacción proporcionada —como ya se ha visto en los últimos días—, ya que atacar el suministro de agua supone privar a la población de un recurso esencial para la vida, pero también impedir el funcionamiento de los hospitales y golpear a la industria petrolera, cuya huella hídrica es significativa.

Irán es consciente de su gran vulnerabilidad en materia de abastecimiento de agua. Bastaría muy poco para que la coalición israelo-estadounidense aniquilara sus capacidades hidráulicas, ya mermadas por varios años consecutivos de sequía. “En Irán, se sabe que toda una serie de ciclos de sequía está afectando gravemente al país desde hace muchos años, y la destrucción de las infraestructuras de desalinización, pero también de gestión del agua, podría tener consecuencias muy importantes. El año pasado, Teherán estuvo a punto de llegar al día cero, es decir, el día en que ya no hay agua potable disponible para la población”, subraya el especialista en Oriente Medio Jonathan Piron.

Los ataques contra las infraestructuras hidráulicas son poco frecuentes en tiempos de guerra, pero han aparecido en el conflicto de Oriente Medio. Una planta desalinizadora en Baréin sufrió daños el 8 de marzo por un ataque de drones iraníes, según las autoridades, un día después de que Irán denunciara un ataque similar en la isla de Qeshm, en Irán, que habría afectado al suministro de agua de 30 pueblos.

Un papel vital

En una de las regiones más áridas del mundo, donde la disponibilidad de agua es diez veces inferior a la media mundial según el Banco Mundial, las plantas desalinizadoras desempeñan un papel vital para la economía y el consumo de agua potable de sus millones de habitantes.

Sobre todo porque el conflicto ya está afectando a la calidad del agua, señala Jonathan Piron, experto en conflictos medioambientales en Oriente Medio. “El golfo Pérsico es un mar en el que la renovación del agua lleva tiempo, y los distintos tipos de contaminación que se están produciendo actualmente en el golfo, con la destrucción de barcos, afectan a las plantas desalinizadoras, que son muy sensibles a los contaminantes de hidrocarburos que se encuentran en el agua y que, por lo tanto, inevitablemente llegan al agua potable que consumen estos países”.

Consecuencias desastrosas

En caso de ataque, los efectos pueden ir desde perturbaciones puntuales hasta consecuencias mucho más graves si la situación se prolonga. “Es posible que veamos un éxodo de las grandes ciudades. Y luego, racionamientos”, imagina Esther Crauser-Delbourg, con efectos en cadena sobre la economía: turismo, industria y centros de datos, que consumen mucha agua para su refrigeración.

Existen medidas de seguridad, matiza Philippe Bourdeaux, director de la zona delegada de África/Oriente Medio de la empresa francesa Veolia: las plantas desalinizadoras suelen estar interconectadas, lo que puede limitar las consecuencias del cierre de una sola planta, detalla. Añade que, por lo general, cuentan con reservas de consumo para varios días, de dos a siete, lo que basta para contener la escasez siempre que las averías no se prolonguen demasiado.

Además de los ataques aéreos, estas plantas son vulnerables a los cortes en el suministro eléctrico y a posibles contaminaciones del agua de mar, en particular por vertidos de petróleo, según afirman varios expertos.

En los últimos diez años se han producido algunos ataques contra plantas desalinizadoras: Yemen y Arabia Saudí se han atacado mutuamente, y Gaza ha sufrido ataques israelíes, según informa el grupo de reflexión californiano Pacific Institute, que lleva un registro de los conflictos relacionados con el agua. Antes de 2016, hay que remontarse a 1991 y a la Guerra del Golfo para encontrar ataques de este tipo.