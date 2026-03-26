EEUU ofrece 3 millones de dólares por información sobre financiamiento de bandas en Haití

Estados Unidos anunció este miércoles una recompensa de hasta tres millones de dólares y la "posibilidad de reubicación" a cambio de información sobre las actividades financieras de las bandas criminales haitianas Viv Ansanm y Gran Grif.

El país norteamericano acusa a estas dos organizaciones de "recurrir a la violencia y al terror para mantener sus filas y financiar sus brutales operaciones".

Viv Ansanm y Gran Grif obtienen ingresos mediante actividades delictivas como: extorsión, secuestros para obtener rescate, tráfico de armas y drogas, secuestros de vehículos y robo de cosechas y ganado, detalló la oficina de Rewards for Justice (Recompensas por la Justicia, en español) del Departamento de Estado de EE.UU. en una publicación de X.

"Ayúdanos a cortar su fuente de financiación. Si tienes información sobre estas actividades y redes financieras terroristas, envíanos tu pista de forma confidencial. Podrías tener derecho a reubicación y a una recompensa", añade el comunicado.

El pasado agosto Estados Unidos ya había puesto una recompensa de hasta cinco millones de dólares por revelar el paradero o facilitar la detención de Jimmy Cherizier, alias Barbecue, líder de la coalición armada Viv Ansanm.

Barbacue, junto a su aliado Bazile Richardson, alias Fredo, haitiano naturalizado estadounidense, fueron imputados por un cargo de conspiración por el traslado ilegal de fondos desde EE.UU. para financiar las actividades de la banda Viv Ansanm, "en violación de las sanciones impuestas por Estados Unidos", anunció entonces la fiscal Jeanine Ferris, del Distrito de Columbia.

También, el pasado mes de febrero Estados Unidos anunció una recompensa de un millón de dólares por cualquier información que conduzca a la captura del haitiano Johnson André, alias Izo, líder de la banda conocida como 5 Segond.

En la actualidad, gran parte de Puerto Príncipe se encuentra bajo el dominio de las bandas armadas, las cuales, según datos de Naciones Unidas, han expandido su dominio hacia otros departamentos del país como Centro y Artibonito .

La violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos de "autodefensa" ha causado 5,519 muertos y 2,608 heridos entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año, de acuerdo con un nuevo informe publicado esta semana sobre la situación en ese país a cargo de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.

Según el informe, las bandas han conseguido fortificar corredores estratégicos y mantener su dominio sobre rutas marítimas y terrestres críticas que sostienen y financian sus operaciones.