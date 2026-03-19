Interceptan embarcación que iba a Miami con 4 dominicanos, 3 ecuatorianos y 7 haitianos

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) informó que el pasado 11 de marzo a las 11:45 de la noche interceptó una embarcación con 15 inmigrantes ilegales en un intento fallido de contrabando nocturno frente a la costa de Miami.

La información compartida este miércoles indica que dentro de la embarcación se encontraban un panameño, quien era el que la tripulaba; cuatro hombres dominicanos, tres ecuatorianos, seis haitianos (cinco mujeres y un hombre), además de un niño, también de nacionalidad haitiana.

“Las operaciones de tráfico de personas en el mar ponen vidas en grave riesgo. Esta misión destaca el éxito que pueden lograr los diligentes agentes del orden del DHS cuando trabajan conjuntamente con otras agencias y funcionarios de los gobiernos estatales y locales”, dijo la subsecretaria interina Lauren Bis

De acuerdo al informe, la embarcación navegaba sin luces para evitar ser detectada.

Unos 11 tripulantes fueron devueltos hacia Bahamas desde donde salió la embarcación; los otros cuatro inmigrantes indocumentados fueron posteriormente arrestados por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y se enfrentan a cargos por tráfico de personas y reingreso ilegal al país.

Se desconoce la nacionalidad de estas cuatro personas, pues no está especificado en el informe.