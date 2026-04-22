Juan Soto listo para regresar y dar impulso a unos Mets en crisis

El dominicano Juan Soto afirmó sentirse completamente recuperado y listo para aportar a los Mets en un momento complicado de la temporada, tras perderse más de dos semanas por una distensión en la pantorrilla derecha.

“Me siento bien, me siento contento de formar parte del equipo nuevamente, de estar ahí dando lo mejor de mí y tratando de ganar un partido más”, expresó Soto, quien ha estado fuera desde inicios de abril.

El jardinero agregó que el proceso de recuperación fue incómodo, pero necesario: “Nadie quiere estar lesionado, pero gracias a Dios seguimos el plan… ahora estamos aquí, en buena salud y listos para volver”.

Antes de caer lesionado el 3 de abril, era uno de los bateadores más consistentes del equipo, con promedio de .355 y OPS de .928.

Sobre su utilización, el estelar jardinero indicó que está preparado para cualquier rol que el cuerpo técnico le asigne.

“Yo estoy listo al 100%. Los entrenadores tienen un plan conmigo, pero yo me siento muy bien”, señaló al ser entrevistado en Citi Field para el periódico dominicano Listin Diario, de Santo Domingo.

Su regreso llega en medio de una notable caída ofensiva del equipo, que ha sido superado ampliamente en carreras durante su ausencia.

El dirigente Carlos Mendoza adelantó que el equipo será cuidadoso con la reincorporación de Soto, alternándolo entre los jardines y el rol de bateador designado para evitar recaídas.

“Vamos a tener que administrarlo. No jugará todos los innings seguidos en el campo y necesitará descanso”, explicó el piloto.

A pesar del difícil panorama colectivo, Soto se mostró optimista sobre el impacto que puede tener su regreso. “No tenemos una varita mágica para saber lo que va a pasar, pero definitivamente sé que esos muchachos van a dar el 100%, al igual que yo”, afirmó.

Con un inicio productivo en 2026 y proyecciones de élite, el dominicano se perfila como una pieza clave para intentar revertir la situación de los Mets.

Soto busca reforzar la ofensiva de los Mets, quienes han sufrido 12 derrotas consecutivas durante su ausencia.

El equipo sufrió una caída estrepitosa, llegando a tener un récord acumulado de 7-16.