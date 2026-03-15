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Fallece candidato presidencial peruano en accidente de tránsito

El accidente ocurrió en las cercanías de la localidad de Ayacucho, en el sur de Perú

Fotografía cedida este domingo por la agencia Andina que muestra a Napoleón Becerra García, candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú). Becerra, quien era uno de los 36 aspirantes a la jefatura de Estado en los comicios generales de abril próximo en Perú, falleció en un accidente de tránsito cuando se dirigía a cumplir una actividad proselitista en el sur del país, informaron fuentes de su partido y medios oficiales. EFE/ANDINA/Verónica Calderón/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Fotografía cedida este domingo por la agencia Andina que muestra a Napoleón Becerra García, candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú). EFE/ANDINAEFE

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Agencia AFPLima, Perú

El candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE) de Perú, Napoleón Becerra, falleció en un accidente de tránsito cuando se dirigía a una actividad de campaña, confirmaron el domingo autoridades locales.

Becerra era presidente de la formación política centrista y marchaba en las últimas posiciones de las encuestas, entre lo más de 30 candidatos que se postulan para las elecciones del próximo 12 de abril.

Los sondeos posicionan a Rafael López Aliaga al frente de la intención de votos.

El accidente ocurrió en las cercanías de la localidad de Ayacucho, en el sur de Perú, cuando el auto en el que viajaba el candidato volcó por causas que se investigan.

"El candidato Becerra ya ha fallecido", dijo a la emisora RPP Balvin Huamani, alcalde del distrito de Pilpichaca.

Según su relato, él mismo llevó a Becerra, de 61 años, hasta un puesto de salud, donde fue confirmado su deceso.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lamentó la muerte de Becerra, y deseó la pronta recuperación de las tres personas que lo acompañaban y que resultaron heridas en el accidente.

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