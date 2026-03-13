Relator de ONU acusa a EEUU ante la CIDH de "ejecuciones extrajudiciales" en bombardeos antidrogas

El relator especial de la ONU para la lucha contra el terrorismo y para los derechos humanos, Ben Saul, acusó el viernes a Estados Unidos de cometer "ejecuciones extrajudiciales" en sus bombardeos antidrogas en aguas del Caribe y el Pacífico.

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump mantiene desde septiembre pasado una agresiva campaña marítima dirigida contra embarcaciones de presuntos traficantes, que deja más de 150 muertos.

"Estas ejecuciones extrajudiciales en serie violan gravemente el derecho a la vida", dijo Saúl en un video proyectado durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Ciudad de Guatemala, donde se abordó la cuestión del despliegue militar estadounidense en la zona.

Durante su intervención en la audiencia del período de sesiones de la CIDH, el relator agregó que "Estados Unidos ha matado ilegalmente" a los supuestos narcotraficantes "en ataques militares no provocados".

"Lamentablemente, Estados Unidos está respondiendo con una violencia supuestamente legal que vulnera flagrantemente los derechos humanos en su falsa guerra contra el llamado narcoterrorismo", indicó.

El gobierno de Trump nunca ha aportado pruebas que permitan afirmar que los barcos atacados estaban efectivamente implicados en actividades de tráfico.

Según el relator, en los operativos han muerto 151 personas, mientras que el director de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), Jamil Dakwar, quien participó en la audiencia, aseguró que la cifra se eleva a unos 157 fallecidos, tres sobrevivientes y nueve desaparecidos.

El representante de Estados Unidos, Carl Anderson, aseguró que la "audiencia giró en torno al derecho de la guerra, sobre el cual la comisión sigue sin tener competencia alguna".

El presidente de la CIDH, Stuardo Ralón, aclaró que la audiencia es un "espacio de diálogo" y "no forma parte de ningún expediente de la comisión".