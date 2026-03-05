Dominicano se declara culpable de tráfico de drogas en New Hampshire

Juan Carlos de los Santos Romero, uno de los cinco hombres acusados en 2024 de distribuir fentanilo y metanfetamina en New Hampshire, Estados Unidos, se declaró culpable de un cargo de conspiración para distribuir esas sustancias controladas.

Su sentencia está programada para el 10 de junio de 2026.

De Los Santos Romero era miembro de una organización de tráfico de drogas (DTO) con sede en Methuen que supuestamente distribuía grandes cantidades de metanfetamina y fentanilo en la zona costera de New Hampshire.

A finales de 2023 y principios de 2024, la DTO participó en diez compras controladas de fentanilo y metanfetamina con agentes del orden encubiertos. Cuatro cómplices, José Luis Guerrero Núñez, Carlos Alejandro Chevalier Santos, Eddy Méndez Carmona y Luis Guerrero Cabral, fueron arrestados y se declararon culpables previamente.

Al momento de la acusación en 2024, Juan Carlos de los Santos Romero era el único que estaba prófugo de la justicia.