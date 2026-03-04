Ejército israelí lanza nuevos ataques contra el sur de Beirut

El Ejército de Israel ha efectuado un nuevo ataque aéreo sobre los suburbios del sur de la capital libanesa, Beirut, y ha emitido nuevas órdenes de evacuación para sus residentes, alegando que está actuando contra el partido-milicia chií Hezbolá.

Así lo han informado medios como el diario libanés 'L'Orient-Le Jour' y la cadena qatarí Al Yazira, después de que el portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Avichai Adrai, haya difundido una "advertencia urgente" contra los habitantes del barrio de Ghobeiri.

"Ustedes se encuentran cerca de instalaciones que pertenecen a Hezbolá. Por su seguridad y la de sus familias, se les exige evacuar estos edificios inmediatamente y alejarse de ellos a una distancia no menor de 300 metros como se muestra en el mapa", ha indicado en redes sociales.

Apenas una hora antes, el portavoz del Ejército israelí ha emitido un mensaje similar, esta vez dirigido a los residentes de Haret Hreik, cerca del Aeropuerto Internacional Rafik Hariri.

Dos ataques de Israel contra la carretera que lleva precisamente al aeropuerto ha matado al menos a tres personas y herido a otras seis, de acuerdo a un comunicado del Ministerio de Sanidad libanés recogido por la agencia de noticias estatal NNA.

Estas cifras se suman a los 72 muertos y 437 heridos por los ataques de Israel en Líbano a raíz del lanzamiento de misiles y drones contra territorio israelí por parte de Hezbolá en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, el pasado sábado.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.