EE.UU. e Israel aumentan sus ataques contra Irán

Israel y Estados Unidos bombardearon este martes el centro de Teherán, mientras los iraníes intensificaron su ofensiva y amenazaron con atacar "todos los centros económicos" de Oriente Medio, en el cuarto día de guerra.

Los ataques arrecian sobre las monarquías petroleras del Golfo, con decenas de miles de viajeros varados y el clave estrecho de Ormuz paralizado, lo cual disparó el precio del petróleo y el gas.

El número de muertos en esta guerra desencadenada el sábado por los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán subió a más de 780 en territorio iraní, según la Media Luna Roja local. AFP no ha podido verificar este saldo.

Teherán se ha convertido en una ciudad fantasma para los habitantes que no han huido de las bombas.

"Me da miedo caminar por las calles desiertas", dice Samireh, una enfermera de 33 años que se ha quedado por sentido del deber.

Según la agencia de noticias Tasnim, cazabombarderos israelíes y estadounidenses apuntaron al edificio que alberga la institución encargada de elegir al líder supremo que sucederá al ayatolá Alí Jamenei, muerto el primer día de la guerra.

Israel anunció el martes que llevó a cabo ataques aéreos contra la presidencia iraní y las oficinas del Consejo Supremo de Seguridad Nacional en Teherán, y contra instalaciones de producción de misiles balísticos. También contra un sitio nuclear subterráneo.

En Jerusalén se escucharon explosiones tras una nueva ola de misiles lanzada por Irán en la noche, constataron periodistas de la AFP.

Una mujer resultó herida en Tel Aviv por restos de munición, anunciaron el martes autoridades de socorro israelíes.

Además, un misil iraní impactó el martes en la base militar estadounidense de Al Udeid, en Catar, según el Ministerio de Defensa local.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó asimismo el martes que un dron impactó en las inmediaciones del consulado de su país en Dubái sin causar víctimas.

Por otra parte, un dron fue derribado cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, informaron las autoridades iraquíes.

Estos ataques se suman a los que alcanzaron a la embajada estadounidense en Arabia Saudita obligándola a cerrar sus puertas, como ya hizo la legación diplomática en Kuwait.

Los drones iraníes también alcanzaron centros de datos de Amazon en Baréin y en Emiratos Árabes Unidos.

- "Demasiado tarde" -

El general Ebrahim Jabari, un alto mando de los Guardianes de la Revolución, advirtió que si siguen los bombardeos "todos los centros económicos" de Oriente Medio serán blanco de represalias y añadió que el precio del petróleo, que subió este martes hasta tocar los 85 dólares antes de ceder, podría llegar hasta los 200 dólares.

Por la noche, Irán anunció que lanzó una nueva andanada de drones y misiles contra Israel.

Entretanto, el presidente estadounidense cerró la puerta al diálogo. "Quieren hablar. Dije: '¡Demasiado tarde!'", expresó Donald Trump.

El mandatario declaró que "prácticamente todo ha sido destruido" en Irán, en una ofensiva que, según él, se decidió porque Washington pensaba que Teherán iba "a atacar primero".

"En cierto modo, puede que yo le haya forzado la mano a Israel", dijo el republicano, contradiciendo la versión de Rubio, quien había dicho el lunes que Israel desencadenó la guerra.

Irán desmintió por su parte toda tentativa de aproximarse a Estados Unidos, a través de su embajador en La ONU, Ali Bahreini, quien calificó de "totalmente estúpida" la decisión de atacar su país en plenas negociaciones bilaterales.

Washington ha registrado seis bajas de soldados.

Irán advirtió a las potencias europeas que se mantengan al margen de la contienda después de que Alemania, Francia y el Reino Unido se mostraran dispuestos a emprender "acciones defensivas" para destruir las capacidades militares iraníes.

"Sería un acto de guerra", declaró el Ministerio iraní de Relaciones Exteriores.

Por la noche, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que enviará refuerzos a Oriente Medio, incluido el portaviones "Charles de Gaulle".

- Israel atacará a Hezbolá hasta el desarme -

En Líbano prosiguen los ataques de Israel contra Hezbolá, respaldado por Irán, que dijo haber apuntado a bases militares en suelo israelí, incluyendo la base naval de Haifa.

Según la unidad de gestión de desastres del gobierno libanés, más de 58,000 personas fueron desplazadas.

"No nos detendremos hasta que esta organización sea desarmada", declaró este martes el jefe del Estado Mayor israelí, el teniente general Eyal Zamir.

En tanto, Israel anunció la reapertura parcial de su espacio aéreo a partir de la noche del miércoles.

- "Riesgos" de un cambio de régimen -

El sábado, al comienzo de la operación, Trump llamó a los iraníes a sublevarse para derrocar la república islámica en el poder desde 1979.

Pero este martes pidió a los manifestantes que esperen a que la situación se haya estabilizado.

El mandatario dijo además que los bombardeos habían matado a quienes Washington consideraba posibles sucesores de Jamenei, y que otro ataque "importante" había golpeado una reunión para elegir al nuevo liderazgo.

El canciller turco, Hakan Fidan, advirtió este martes que un cambio de régimen implicaría "riesgos para la región".

Israel afirma que, con la guerra, se busca impedir que Irán se dote de la bomba atómica y destruir sus capacidades balísticas.

No obstante, el canciller iraní, Abás Araqchi, insistió en X: "Nunca ha habido una supuesta 'amenaza iraní'".