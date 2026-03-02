Guardia Revolucionaria confirma un ataque contra petrolero vinculado a EEUU en el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán ha confirmado este lunes un ataque perpetrado por sus fuerzas contra un petrolero supuestamente vinculado a Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, en represalia por la ofensiva sorpresa lanzada junto a Israel contra el país centroasiático.

"El petrolero 'Athe Nova', aliado de Estados Unidos, sigue ardiendo en el estrecho de Ormuz después de ser alcanzado por dos drones", ha indicado la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia de noticias Tasnim.

Las fuerzas iraníes han lanzado hasta doce drones contra la base estadounidense de Arifjan en Kuwait, mientras que han atacado la base aérea de Al Minhad en Emiratos Árabes Unidos con hasta seis aparatos no tripulados y cinco misiles balísticos.

Asimismo, ha informado de que la instalación naval estadounidense NSA ha sido atacada por otros seis drones como parte de la 'Operación True Promise 4' en respuesta a los ataques por parte de Estados Unidos e Israel en territorio iraní.

La Guardia Revolucionaria iraní emitió el sábado por radio la orden del cierre del estrecho de Ormuz. Los principales operadores y navieras han suspendido sus operaciones en Ormuz y las empresas aseguradoras han suspendido su cobertura en la zona.

Las páginas de seguimiento del tráfico marítimo revelan que el tráfico se ha paralizado a ambos lados del estrecho.