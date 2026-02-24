Desastre climático golpea a Brasil y deja 29 muertos y decenas de desaparecidos por lluvias

Las lluvias torrenciales que azotaron el sureste de Brasil dejaron al menos 29 muertos y 40 desaparecidos, tras provocar inundaciones y deslizamientos de tierra que sepultaron viviendas en el estado de Minas Gerais.

La zona más afectada es el Parque Burnier, barrio ubicado en la ladera de una colina en Juiz de Fora, ciudad de medio millón de habitantes donde fallecieron 22 personas, según el gobierno estatal. En Ubá se reportaron otras siete víctimas mortales.

En Juiz de Fora se ha registrado el febrero más lluvioso desde que se tienen datos, con 584 milímetros de agua acumulada en lo que va de mes, mientras las autoridades mantienen la alerta ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconoció el estado de calamidad decretado por la alcaldesa Margarida Salomão ante la “gravísima situación” que enfrenta el municipio.

Búsqueda contrarreloj

Los equipos de rescate continúan trabajando entre el barro y los escombros en busca de desaparecidos. “Cuanto más pasa el tiempo, menores son las posibilidades de encontrar sobrevivientes”, afirmó el coordinador de Defensa Civil de Minas Gerais, Paulo Roberto Bermudes Rezende.

El temporal se intensificó durante la noche, cuando gran parte de la población ya se encontraba en sus hogares. En el Parque Burnier, al menos doce viviendas fueron arrastradas por un deslizamiento de tierra, informó el comandante del cuerpo de bomberos, Demetrius Goulart.

Familiares de las víctimas permanecen en la zona a la espera de noticias. Wilton Aparecido de Souza, de 42 años, busca a su hijo de 20 años, quien quedó sepultado por el alud. “Que al menos encontremos su cuerpo, para que pueda enterrarlo dignamente”, expresó.

La alcaldesa advirtió que varios sectores permanecen aislados y calificó la situación de “extrema”, con múltiples deslizamientos detectados. La Defensa Civil informó que unas 440 personas debieron abandonar sus hogares y reciben asistencia municipal para alojamiento provisional.

Los bomberos concentran sus esfuerzos en áreas cercanas al río Paraibuna, que se desbordó tras el diluvio. Además, las autoridades suspendieron las clases en todas las escuelas municipales.

Brasil ha enfrentado en los últimos años diversas tragedias asociadas a eventos climáticos extremos. En 2024, inundaciones históricas en el sur del país dejaron más de 200 muertos y afectaron a unos dos millones de personas, en una de las peores catástrofes naturales de su historia. Expertos vinculan estos fenómenos al impacto del cambio climático.