EEUU acusa a dominicano de tráfico transnacional de personas y lavado de dinero

El dominicano Francisco Antonio Luna Rosado, de 27 años, fue acusado en el Distrito de Vermont, Estados Unidos, junto a Jesús Hernández Ortiz, de 37 años, nacido en Puerto Rico, de conspirar para contrabandear a ciudadanos extranjeros de México, América Central y América del Sur hacia los Estados Unidos a través de la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

Ambos hombres están acusados de un cargo de conspiración para llevar ilegalmente extranjeros a Estados Unidos y 12 cargos de transportar ilegalmente extranjeros a Estados Unidos con fines de lucro personal relacionados con un incidente de contrabando ocurrido el 17 de septiembre de 2023.

Además de estos 13 cargos, Francisco Antonio Luna Rosado está acusado de dos cargos de lavado de dinero transaccional por participar en transacciones monetarias con bienes derivados del contrabando.

De acuerdo al expediente el dominicano presuntamente dirigió operaciones de contrabando desde al menos agosto de 2022 hasta al menos marzo de 2024, coordinando el transporte ilegal de extranjeros a través de la frontera entre Estados Unidos y Canadá hacia el norte de Vermont.

Los extranjeros llegaban en avión, desde su país de origen hasta el sur de Canadá. Luego, Luna Rosado utilizaba datos de ubicación celular compartidos en vivo para guiarlos a través de la frontera canadiense hacia el norte de Vermont.

“Desde el norte de Vermont, Luna Rosado utilizó una plataforma de chat encriptada de aproximadamente 70 personas para comunicarse y coordinar con los conductores, incluido Hernández Ortiz, para que recogieran a los extranjeros en la frontera norte. Los conductores luego llevaron a los extranjeros desde Vermont a la ciudad de Nueva York”, indica el expediente.

Luego que se entraban en Nueva York, los extranjeros le pagaban a Francisco Antonio Luna Rosado en moneda estadounidense.

“Luna Rosado depositó y retiró este dinero en y a través del sistema financiero estadounidense, en cantidades superiores a $10,000”, dice la acusación.