La “madrina del sexo” en China, un fenómeno revelador de una economía del bienestar en pleno auge

Es un auténtico fenómeno en China. Zhou Yuan capta a la perfección el malestar de la sociedad. En un país sometido a una fuerte presión —profesional, familiar, emocional—, estos discursos prometen la reconquista de uno mismo, la seducción, la confianza y el control de la vida íntima.

El éxito viral de “la madrina del sexo” se basa tanto en el espectáculo de las redes sociales como en una promesa muy atractiva: transformarse rápidamente, de forma visible, en un contexto en el que muchos buscan soluciones individuales a problemas que se han convertido en sistémicos, como la soledad, la incertidumbre afectiva o el sentimiento de degradación social.

La economía del bienestar prospera precisamente allí donde los puntos de referencia tradicionales —la familia, el trabajo, el ascenso social— se debilitan. Vende menos bienestar que la ilusión de recuperar el control de la propia trayectoria.

Economía del bienestar en China

En China, el bienestar ya no se limita a la salud o al deporte: ahora abarca lo emocional, la sexualidad, la estética e incluso el éxito financiero. Estos sectores se combinan en ecosistemas comerciales integrados, donde se venden tanto formación, productos y experiencias como historias de éxito personal.

Y este modelo es lucrativo porque se basa en productos intangibles con márgenes muy elevados: cursos en línea, campamentos de inmersión, tutorías, acceso a comunidades.

Los precios elevados, a veces superiores a los 10.000 euros, no son un obstáculo, sino una señal de exclusividad y estatus. La economía del bienestar funciona aquí como una economía de la promesa, más que de resultados medibles.

¿Emancipación femenina o nueva presión social?

Estos programas están dirigidos a mujeres que buscan autonomía y reconocimiento, pero también redefinen normas muy exigentes: ser deseable, emocionalmente competente, económicamente independiente. El bienestar se convierte entonces en una obligación de éxito personal, lo que puede reforzar la ansiedad y la comparación social.

Estas ofertas suelen ser controvertidas porque se mueven en zonas grises: entre el desarrollo personal, la pseudopsicología, la sexualidad y el coaching financiero.

La estructura de Zhou Yuan, Black & White Entourage, aglutina formación, productos íntimos y estética médica, difuminando las fronteras entre el cuidado, el comercio y la influencia.

Las autoridades chinas vigilan este sector

El Estado está preocupado por los abusos financieros, el marketing engañoso y la autoproclamación de expertos en bienestar. Los precedentes en el coaching emocional muestran que la tolerancia puede dar paso rápidamente a investigaciones fiscales o reglamentarias, tan pronto como la visibilidad se vuelve demasiado fuerte.

Queda por ver hasta qué punto las autoridades permitirán que prospere esta economía del bienestar antes de decidir que se trata más de una promesa comercial que de desarrollo personal.