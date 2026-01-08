León XVI anuncia reformas en Iglesia Católica tras fin de Año Santo

Un día después de cerrar el Año Santo 2025, el papa León XIV inició el miércoles una nueva fase de su pontificado al reunir a los cardenales del mundo en Roma e indicar algunas prioridades orientadas a realizar reformas para el futuro, calificando a las enseñanzas modernizadoras del Concilio Vaticano II como la “estrella polar” de la iglesia.

Los cardenales, con solideos rojos, comenzaron a llegar al salón de audiencias del Vaticano para la sesión inaugural de la reunión de dos días, la primera del papado de León. Varios de ellos dijeron que no sabían qué esperar, ya que en la invitación escrita del pontífice se hablaba solo en términos imprecisos sobre cuatro puntos principales de la agenda.

“Veremos, veremos, aún no hemos comenzado. ¡Tengan paciencia!” dijo a su llegada el cardenal Pierbattista Pizzaballa, el patriarca latino de Jerusalén.

Pero durante su audiencia general matutina del miércoles, León dio la señal más fuerte hasta ahora sobre la dirección de su aún joven pontificado, llamando a la plena implementación de las reformas del Vaticano II, la asamblea realizada en la década de 1960 que modernizó y

León dijo en su audiencia general semanal que, en el futuro previsible, dedicaría sus lecciones de catecismo semanales a una relectura de los documentos clave del Vaticano II, señalando que la generación de obispos y teólogos que asistieron a las reuniones y elaboraron las reformas ya ha fallecido.

“Mientras sentimos la llamada a no apagar su profecía y a seguir buscando caminos y modos para llevar a la práctica sus intuiciones, será importante volver a conocerlo de cerca, y hacerlo no a través del ‘oído decir’ o de las interpretaciones que se han dado, sino releyendo sus Documentos y reflexionando sobre su contenido”, afirmó.

Citando a todos los papas desde el Vaticano II en adelante que hablaron sobre su importancia, León dijo: “Se trata, en efecto, de un Magisterio que aún hoy constituye la estrella polar del camino de la Iglesia”.

Entre otras cosas, el Vaticano II permitió el uso de la lengua vernácula en lugar del latín para la misa. Llamó a una mayor participación de los fieles laicos en la vida de la iglesia y revolucionó las relaciones católicas con los judíos y personas de otras religiones. Sin embargo, en ese momento y en las décadas posteriores, sus reformas cristalizaron las divisiones entre los católicos tradicionalistas, conservadores y el ala más progresista de la iglesia que aún siguen vivas hoy en día.

León apela al Colegio de Cardenales en busca de apoyo

León dedicó sus primeros meses como papa a cumplir con las intensas obligaciones del Año Santo 2025, que consisten en reunirse con grupos de peregrinación, celebrar audiencias y misas especiales del Jubileo y concluir los asuntos pendientes del pontificado del difunto papa Francisco.

El papa convocó el consistorio, como se conocen estas reuniones, para comenzar al día siguiente de cerrar el Año Santo, indicando que, para él, el final del Jubileo es una oportunidad para comenzar extraoficialmente su pontificado y mirar hacia adelante en su propia agenda.

Fue un gesto significativo, ya que Francisco no había recurrido a consistorios ni al Colegio de Cardenales en su conjunto para ayudarlo a gobernar, sino a un pequeño grupo seleccionado de nueve cardenales que se reunían cada pocos meses en el Vaticano.

Antes del cónclave de mayo en el que León resultó electo, los cardenales se habían quejado del estilo de gobierno solitario de Francisco, indicando que el actual pontífice responde a sus solicitudes de ser consultados más sobre la gestión de la iglesia.

El Vaticano dijo que el primer consistorio de León tenía como objetivo “favorecer un discernimiento común y ofrecer apoyo y consejo al Santo Padre en el ejercicio de su alta y ardua responsabilidad en el gobierno de la Iglesia universal”.

Una agenda al estilo de Francisco

En la agenda se encuentra una discusión sobre dos de los documentos clave de reforma de Francisco: su declaración de misión original emitida al inicio de su pontificado, y el documento de 2022 que reformó la burocracia del Vaticano. También se analiza el llamado de Francisco para que la iglesia sea más “sinodal”, o receptiva a las necesidades de los católicos de base, y una discusión sobre la liturgia, según Vatican News.

Se cree que el último punto de la agenda se refiere a las divisiones dentro de la iglesia sobre la antigua misa en latín, que se celebraba antes de que las reformas del Vaticano II permitieran la misa en diferentes idiomas, con la participación activa de los fieles.

Francisco había restringido en gran medida la celebración de la antigua misa en latín, argumentando que su expansión en los últimos años había creado divisiones en la iglesia. Pero la represión ejercida por el difunto pontífice alimentó una fuerte reacción conservadora y tradicionalista en su contra, especialmente en Estados Unidos, que León, nativo de Chicago, parece ansioso por tratar de pacificar.

“Los críticos de Francisco han mantenido la esperanza de que León XIV relajará las restricciones sobre la misa en latín, pero dado su énfasis en la unidad de la iglesia y el Vaticano II, León XIV podría esperar y ver antes de hacer cambios”, dijo en un correo electrónico Matthew Schmalz, profesor de estudios religiosos del College of the Holy Cross, dirigido por jesuitas, en Worcester, Massachusetts.

Actualmente hay 245 cardenales, casi divididos equitativamente entre aquellos que tienen menos de 80 años y votaron en el cónclave que eligió a León, y aquellos que son mayores. El Vaticano no ha dicho cuántos prevé que asistan.

Sin embargo, un cardenal de alto rango fue listado prominentemente el miércoles en la agenda de audiencias privadas de León: el Cardenal Joseph Zen, el arzobispo retirado de Hong Kong. Zen, que cumplirá 94 años la próxima semana, fue un feroz crítico conservador de Francisco, especialmente por el acercamiento del papa a China, y se quejó durante años de que el jesuita argentino no lo recibía en audiencia privada.