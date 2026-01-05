Marco Rubio: Maduro pudo salir de Venezuela hace una semana y media: “Recibió ofertas muy generosas”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, indicó que con el presidente Nicolás Maduro no se podía llegar a ningún cuerdo, ya que rompía cualquier trato y “engañó” a la administración del expresidente Joe Biden.

En varias entrevistas dadas a medios estadounidenses este domingo, aseguró que Maduro recibió ofertas generosas y pudo salir de Venezuela hace una semana y media, pero no lo hizo.

“Con Nicolás Maduro no se podía llegar a un acuerdo, aunque, por cierto, recibió ofertas muy generosas. Podría haber salido de Venezuela hace apenas una semana y media. Tenía oportunidades para evitar todo esto, porque no es alguien con quien podamos trabajar”, expresó a los medios estadounidenses.

Rubio indicó que espera que Delcy Rodríguez, actual presidenta de Venezuela, tome un rumbo diferente al que eligió Nicolás Maduro, para que de esta forma se produzca una transición social y política en Venezuela, ya que ella está a cargo del aparato militar y policial.

“Vamos a hacer nuestras evaluaciones de las personas. Me pide que haga una evaluación. La haremos basándonos en lo que hacen, no en lo que dicen públicamente mientras tanto, no en lo que han hecho en el pasado en muchos casos, sino en lo que hacen de ahora en adelante. Así que vamos a averiguarlo. Me pregunta cómo sé qué decisiones tomará la gente. No lo sé. Lo que sí sé es que, si no toman las decisiones correctas, Estados Unidos conservará múltiples herramientas de influencia”, indicó.

Agregó en otra entrevista que las expectativas de Estados Unidos “siguen siendo las mismas. Y juzgaremos a quienes interactúen en adelante según si se cumplen o no esas condiciones. Queremos, por supuesto, ver que la transición de Venezuela sea un lugar completamente diferente a lo que es hoy, pero obviamente no tenemos la expectativa de que eso suceda en las próximas 15 horas”.

El secretario de Estado de Estados Unidos expresó que espera que de ahora en adelante Estados Unidos tenga más cooperación de Venezuela.

En la segunda entrevista dada la mañana del domingo, Marco Rubio fue cuestionado sobre quién estaba a cargo de gobernar Venezuela y sin titubear afirmó que él estaba al mando de Venezuela actualmente.

“PREGUNTA: Señor Secretario, ¿quién está al mando? ¿Está usted al mando de Venezuela actualmente? SECRETARIO RUBIO: Sí, es decir, mantengo a la gente obsesionada con eso. En resumen, esperamos ver cambios en Venezuela, cambios de todo tipo, a largo y corto plazo. Nos encantaría ver cambios de todo tipo”, respondió.

Bloqueo del Petróleo

En las tres entrevistas dadas a los medios, Marco Rubio fue muy enfático en que Estados Unidos mantiene una cuarentena a los cargamentos de petróleo de Venezuela, ya que esto detendrá la economía venezolana y favorecerá a que se cumplan “las condiciones que favorecen el interés nacional de Estados Unidos y el del pueblo venezolano”.

“Si hay un barco y ese barco está bajo sanciones estadounidenses, obtenemos una orden judicial. Lo incautamos. Esto sigue vigente, y es una enorme influencia que se mantendrá hasta que veamos cambios que no solo promuevan el interés nacional de Estados Unidos, que es el principal, sino que también conduzcan a un futuro mejor para el pueblo venezolano”, dijo Rubio.

Indicó que no se puede tener las reservas de petróleo bajo el control de países adversarios de Estados Unidos y que las mismas no beneficien al pueblo venezolano, “y robadas por un puñado de oligarcas en todo el mundo, incluso dentro de Venezuela, pero sin beneficiar al pueblo de ese país”.

“Hemos visto cómo nuestros adversarios en todo el mundo explotan y extraen recursos de África y de todos los demás continentes. No lo harán en el hemisferio occidental”, explicó a los medios.

El secretario de Estado de Estados Unidos, reiteró que en su país “no necesitamos el petróleo de Venezuela. Tenemos petróleo de sobra en Estados Unidos”, pero la nación norteamericana no permitirá “que la industria petrolera venezolana esté controlada por adversarios de Estados Unidos”

“Deben entender: ¿por qué necesita China su petróleo? ¿Por qué necesita Rusia su petróleo? ¿Por qué necesita Irán su petróleo? Ni siquiera están en este continente. Este es el hemisferio occidental. Aquí es donde vivimos, y no vamos a permitir que el hemisferio occidental se convierta en una base de operaciones para adversarios, competidores y rivales de Estados Unidos. Así de simple”, aseguró Rubio.

Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, comparecerán este lunes ante un tribunal federal de Nueva York.

Maduro está acusado de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

Esta será la primera audiencia en EE.UU. tras su captura y traslado al país.