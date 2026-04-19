DONALD TRUMP
Trump anuncia que sus representantes viajarán a Pakistán para negociar con Irán el lunes
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que sus representantes se dirigen a Pakistán para negociar mañana lunes con Irán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que sus representantes se dirigen a Pakistán para negociar mañana lunes con Irán, al que, según dijo en su red social Truth, está ofreciendo "un acuerdo muy justo", que espera que acepte porque, de lo contrario, se acabará lo de "ser el chico majo".
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