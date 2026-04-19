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DONALD TRUMP

Trump anuncia que sus representantes viajarán a Pakistán para negociar con Irán el lunes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que sus representantes se dirigen a Pakistán para negociar mañana lunes con Irán. 

El presidente de EEUU, Donald Trump, gesticula tras pronunciar un discurso televisado sobre el conflicto en Oriente Medio desde el Cross Hall de la Casa Blanca, en Washington DC, el 1 de abril de 2026

El presidente de EEUU, Donald Trump.Alex Brandon/AP

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Agencia EFEWashington, EE. UU 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que sus representantes se dirigen a Pakistán para negociar mañana lunes con Irán, al que, según dijo en su red social Truth, está ofreciendo "un acuerdo muy justo", que espera que acepte porque, de lo contrario, se acabará lo de "ser el chico majo".

Noticia en desarollo. 

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