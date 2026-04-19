Trump anuncia que sus representantes viajarán a Pakistán para negociar con Irán el lunes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que sus representantes se dirigen a Pakistán para negociar mañana lunes con Irán, al que, según dijo en su red social Truth, está ofreciendo "un acuerdo muy justo", que espera que acepte porque, de lo contrario, se acabará lo de "ser el chico majo".

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