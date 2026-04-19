Encuentran muerto en su casa al merenguero Ranfis Torres: el caso se encuentra bajo investigación

El merenguero típico Juan de Jesús Torres Torres, conocido artísticamente como Ranfis Torres, fue encontrado muerto en su casa en La Quebradita, San José de las Matas, en Santiago de los Caballeros. Tenía 79 años.

Aunque inicialmente sus familiares creyeron que podría tratarse de un hecho violento, la policía informó, de manera preliminar, que la causa del deceso fue un trauma craneoencefálico severo, presuntamente debido a una caída de su propia altura.

Según su hijo, el cuerpo de Torres estaba cerca de una escalera, en medio de un charco de sangre y con golpes en distintas partes. Los familiares empezaron a preocuparse tras el músico no acudir, como de costumbre, a almorzar donde su hermana.

Las autoridades indicaron que el caso se encuentra bajo investigación y que están a la espera de los resultados de la autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento.

El intérprete y compositor era un referente dentro de la música popular de República Dominicana, donde logró destacarse por temas como “Arturo Almonte”, “La grama negra”, “El tiro de Balilo”, “Ramonita”, “La vacuna”, “Más maíz mamá”, “Pena profunda”, “La comprometida”, “La pena” y “La mujer cuadrosa”.