Autoridades suizas identifican a todas las víctimas del incendio de Año Nuevo

La policía suiza anunció este lunes que ya tiene identificados a los 40 fallecidos y 116 heridos en el incendio de un bar en la estación de esquí de Crans-Montana en la noche de Año Nuevo.

En un comunicado de prensa, la policía del cantón de Valais, en el sur de Suiza, ajustó la cifra inicial de heridos de 119 a 116 y explicó que tres heridos ingresados en las salas de urgencias hospitalarias la noche de la tragedia habían sido vinculados al siniestro por error.

Las autoridades agregaron que 83 personas seguían hospitalizadas el lunes. Los heridos con quemaduras más graves fueron trasladados a centros de quemados en Suiza, Alemania, Francia, Italia y Bélgica.

La gran mayoría de los heridos son ciudadanos suizos, seguidores de franceses e italianos.

La policía agregó que no daría más información sobre la identidad de los heridos, "por respeto a las familias".

El incendio, que arrasó el bar Le Constellation en la estación de Crans-Montana durante la celebración del Año Nuevo el jueves pasado, se originó por bengalas colocadas en botellas de champán, según las primeras investigaciones.

Las autoridades tratan de determinar si la espuma que recubría el techo del sótano del bar, a modo de aislante acústico, influyó en la rápida propagación de las llamas.

También abrió una investigación penal contra los dos gerentes del establecimiento, una pareja de franceses, por "homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio provocado por negligencia".

La investigación se centrará en las obras realizadas en el sótano del bar en 2015, los materiales utilizados, las autorizaciones de explotación y las medidas de seguridad.

El domingo, a pesar de las temperaturas que rondaban los -9°C, cientos de personas asistieron a una misa en honor a las víctimas en la capilla de San Cristóbal de Crans, y luego la multitud se dirigió en silencio hacia la capilla ardiente, cerca del lugar de la tragedia, colmada de flores y velas.