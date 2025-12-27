Capturan en Colombia a banda criminal que abandonaba a migrantes en frontera con Ecuador

Las autoridades colombianas capturaron en el departamento de Norte de Santander a seis personas que integraban una banda criminal dedicada al transporte ilegal de migrantes indocumentados, informó este sábado la Fiscalía.

La red movilizó desde el departamento de Norte de Santander a 222 personas —la mayoría de ellas venezolanas—, que luego fueron abandonadas en la frontera con Ecuador y en la región del Urabá (noroeste).

Los delincuentes captaban a sus víctimas en las terminales de transporte de Cúcuta, la capital departamental, Pamplonita y Los Patios.

Posteriormente, las llevaban a tres agencias de viajes para venderles paquetes que supuestamente incluían traslados en autobuses de turismo a Quito, Lima y diversas ciudades de Chile.

Dichos paquetes también ofrecían hospedaje, alimentación, tarjetas SIM para llamadas, acompañamiento de guías y la entrega de documentos para evadir los controles policiales y migratorios.

"Estos papeles en realidad eran extemporáneos o falsos y no tenían validez", explicó la Fiscalía.

De acuerdo con la investigación, en el último año y medio los delincuentes movilizaron 222 personas, entre ellas 27 menores de edad. Gran parte de los migrantes quedaron abandonados en la zona fronteriza con Ecuador, sin que se cumpliera ni la mitad del trayecto prometido.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes agravado.

Por disposición de un juez de control de garantías, cinco de los procesados recibieron medida de aseguramiento en un centro carcelario, mientras que otro permanecerá privado de la libertad en su vivienda.

Colombia juega un papel crucial en la crisis migratoria, ya que la región del Urabá ha sido en los últimos años el punto de partida de miles de personas de distintas nacionalidades que atraviesan la peligrosa selva del Darién, en la frontera con Panamá, en su camino hacia Estados Unidos. No obstante, este flujo ha disminuido drásticamente tras el regreso de Donald Trump al poder.