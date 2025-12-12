María Corina dice que temió por su vida en su salida de Venezuela

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, dijo este viernes que temió por su vida para salir de su país, en un rocambolesco viaje por cielo, mar y tierra según medios estadounidenses, para llegar a Noruega a recibir el Nobel de la Paz.

"Hubo momentos que sentí que había riesgo real para mi vida, y que fue un momento también muy espiritual porque, al final, simplemente sentí que estaba en las manos de Dios", dijo en una rueda de prensa con un grupo de medios en español en Oslo, entre ellos AFP.

Machado, de 58 años, llegó el jueves de madrugada a Noruega, después de que se hubiese especulado mucho sobre su salida de Venezuela. Hasta ahora ha reiterado a la prensa que no dará ningún detalle para no comprometer a las personas que la ayudaron en su periplo.

"Yo no voy a dar ningún detalle, no voy a hacer ningún comentario de la parte logística de este proceso", dijo. Pero en "la parte personal y humana, sí puedo decirles que fueron horas muy intensas donde hubo momentos que sé que había riesgo real".

Agregó que cuando se preparaba para dejar su país, donde ha vivido en la clandestinidad desde agosto 2024, se dijo: "Será lo que el Señor decida".

"Y quiso [Dios] que yo estuviera aquí y que pudiera abrazar a mi familia y a familiares de muchos presos políticos que llegaron a Oslo", añadió.

Una travesía "aterradora"

La Nobel de la Paz habría pasado por una travesía marítima larga y "aterradora" en plena noche para salir de Venezuela, dijo Bryan Stern, que dirige una organización de rescate sin ánimo de lucro, en una entrevista el jueves en CBS News.

Según el Wall Street Journal, Machado abandonó la periferia de Caracas disfrazada y con una peluca el lunes por la mañana y llegó hasta un pueblo de pescadores en la costa tras cruzar diez controles militares.

Desde allí, el martes realizó una peligrosa travesía por un mar Caribe embravecido, trasladada durante la noche de un pequeño barco pesquero que había perdido su baliza GPS a otro buque para navegar hasta Curazao.

De acuerdo con el WSJ, se informó de la travesía al ejército estadounidense, que desde septiembre ha lanzado ataques en la zona contra supuestas narcolanchas que dejaron al menos 87 muertos.

Ni Machado ni su equipo quieren revelar hasta cuándo se prolongará su estadía en Noruega ni sus próximos destinos.

Entre sus prioridades inmediatas, Machado dijo que quiere aprovechar para pasar tiempo con sus tres hijos, su madre, sus tres hermanas, y sostener algunas reuniones con sus colegas en el exterior.

Descartó que Venezuela se encuentre en un momento de estancamiento para salir de una crisis, atizada por el despliegue militar sin precedentes de Estados Unidos en el Caribe.

"Yo diría que estamos hoy en cualquier posición menos estancamiento. La situación se está moviendo y se está acelerando cada día que pasa, tanto por la presión como por las reacciones internas de la sociedad venezolana", señaló.

Machado sostiene que Maduro se robó las elecciones del 28 de julio de 2024 y que su candidato, Edmundo González Urrutia, resultó ganador.

Para ella, cualquier negociación debe pasar por de este reconocimiento del resultado electoral. "El régimen tiene aún esa opción. Lo que hemos dicho es que Maduro va a salir con o sin negociación", sostuvo.