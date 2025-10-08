Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Venezuela realiza ejercicios sobre la hipótesis de una "agresión militar" de EEUU

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, indicó este miércoles que el país realiza ejercicios sobre la hipótesis de una "agresión militar" de Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe, lo que Caracas considera una "amenaza" y un intento de propiciar un "cambio de régimen".

Defense Minister Vladimir Padrino Lopez speaks during a march in support of President Nicolas Maduro in Caracas, Venezuela, Tuesday, Sept. 23, 2025. (AP Photo/Jesus Vargas)

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, habla durante una marcha en apoyo al presidente Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el martes 23 de septiembre 2025. (AP Photo/Jesus Vargas)AP

Avatar del Agencia EFE
Agencia EFECaracas, Venezuela.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Padrino López manifestó que no quiere producir "alarmismo", sino "imprimir realismo a la situación", luego de mencionar la "irracionalidad con la que actúa el imperialismo norteamericano".

"Yo como líder militar tengo que estar suponiendo siempre la peor hipótesis y hablo aquí sin alarmismos (...), pero sí quiero alertar a la población que tenemos que prepararnos, porque la irracionalidad con la que actúa el imperialismo norteamericano no es normal", afirmó el ministro de Defensa.

