Pakistán pone a disposición su arsenal nuclear a Arabia Saudita, tras firmar acuerdo

Un acuerdo de defensa mutua entre Pakistán y Arabia Saudita implica que Pakistán pone a disposición de Riad su arsenal nuclear en caso de agresión contra el país, según ha confirmado un asesor del príncipe Mohammed ben Salman a la AFP.

El ministro de Defensa pakistaní había hecho una declaración similar hace unos días y esta confirmación cambia muchas cosas. Para Pakistán, supone la validación de su estrategia como potencia regional. Si bien Estados Unidos sigue siendo un socio fundamental para Arabia Saudita, el reino se asegura una mayor seguridad en un Oriente Medio sumido en la incertidumbre.

El equilibrio regional se ve alterado

Las monarquías del Golfo han visto cómo Israel bombardeaba Qatar sin que Estados Unidos moviera un dedo. Por lo tanto, Arabia Saudita ha decidido no depender únicamente de Washington para garantizar su seguridad. Queda por ver cómo gestionará el reino su relación con la India.

Riad es el tercer proveedor de petróleo del país de Narendra Modi, que se enfrentó militarmente a Pakistán el pasado mes de abril. El acuerdo de defensa mutua altera así el equilibrio regional y cambia las reglas del juego en las relaciones entre Oriente Medio y el subcontinente indio.