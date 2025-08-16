A pocas semanas de su veredicto, exámenes médicos obligan a Bolsonaro a dejar prisión domiciliaria

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro salió este sábado de la residencia donde cumple una orden de prisión domiciliaria para asistir a exámenes médicos, a pocas semanas de que la corte suprema falle en el juicio que enfrenta por una presunta intentona golpista.

Autorizado por el supremo, el exmandatario, de 70 años, llegó en la mañana a un centro médico de Brasilia para practicarse una serie de exámenes luego de ser diagnosticado con "síntomas de reflujo e hipo" crónicos, según el pedido de su defensa.

Confinado en su residencia desde principios de agosto por violar una prohibición judicial de uso de redes sociales, el exmandatario (2019-2022) se limitó a dar un breve saludo a algunos simpatizantes que lo esperaban frente al hospital DF Star y no se dirigió a la prensa.

El juez a cargo de su proceso le prohibió expresarse en redes sociales, ya sea directamente o a través de terceros, bajo el argumento de que estaba usándolas para obstruir a la justicia.

Bolsonaro, que sufre secuelas de una puñalada que recibió en 2018, cuando era candidato, fue autorizado a permanecer en el hospital por ocho horas y luego deberá regresar a su residencia. Una veintena de simpatizantes los esperaban afuera con banderas de Brasil, de Israel y de Estados Unidos.

El principal líder de la derecha y la ultraderecha en Brasil se dice inocente y víctima de "persecución". Su caso ha detonado una crisis diplomática y comercial entre Brasilia y Washington.

En represalia al juicio contra su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó aranceles de 50% a las importaciones brasileñas, mientras su gobierno impuso sanciones al juez a cargo del proceso, Alexandre de Moraes.

La corte, sin embargo, avanza en el juicio y convocó a varias sesiones entre el 2 y el 12 de septiembre para decidir si Bolsonaro es culpable de haber tramado un golpe de Estado contra el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, lo que puede llevarlo a la cárcel por unos 40 años.