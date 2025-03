Jamaica elimina visa para los dominicanos

A partir del pasado martes 4 de marzo, Jamaica anunció la eliminación al requisito de visa para los residentes de la República Dominicana que viajen a la isla por visitas de hasta 180 días, ya sea por turismo o negocios.

El ministro de Turismo, Edmund Bartlett, hizo el anuncio el pasado lunes durante una rueda de prensa en la sede de la Oficina de Turismo de Jamaica (JTB, por sus siglas en inglés) en New Kingston.

Describió esta medida como un desarrollo histórico en la cooperación turística del Caribe entre Jamaica y la República Dominicana.

"Esto representa más que un simple cambio administrativo. Simboliza nuestro compromiso con el fortalecimiento de los lazos regionales y la creación de nuevas oportunidades para el crecimiento del turismo en nuestra hermosa región del Caribe. Al eliminar la restricción de visa, abrimos puertas a posibilidades sin precedentes de turismo multidestino entre Jamaica, la República Dominicana y la región en un sentido más amplio, con Europa, Asia y África", afirmó el ministro.

Agregó que este avance también es un paso hacia la consecución del turismo multidestino, un objetivo que Jamaica ha perseguido durante los últimos cinco años.

El ministro Bartlett señaló que hasta ahora, Jamaica ha firmado Memorandos de Entendimiento (MOU) con la República Dominicana, Cuba, México y Panamá, y que actualmente están en conversaciones con Colombia para avanzar en este propósito.

"Creemos que este es el camino a seguir. En el centro del turismo multidestino está la facilitación de visas, y lo que hace la facilitación de visas es permitir un tránsito sin obstáculos entre fronteras", explicó.

Por su parte, la embajadora de la República Dominicana en Jamaica, Angie Martínez, expresó su gratitud al Gobierno jamaiquino.

"Esto es un momento histórico y me siento muy agradecida, muy honrada. Estoy aquí no solo como embajadora, sino como dominicana profundamente conmovida por la importancia de este acontecimiento", afirmó.

La embajadora Martínez destacó que la decisión de eliminar el requisito de visa es el resultado de casi dos décadas de trabajo diplomático, el cual se intensificó cuando asumió su cargo en Jamaica en abril de 2021.

"Estar aquí en Kingston anunciando la eliminación del requisito de visa para los ciudadanos dominicanos que viajan a Jamaica por turismo y negocios no es solo un logro diplomático, es un testimonio del poder de la perseverancia, el poder de la amistad y el vínculo inquebrantable entre nuestras naciones. No puedo expresar cuán profundamente agradecida y honrada me siento de estar aquí hoy, representando a mi país en este momento de transformación histórica en nuestra relación con Jamaica", manifestó.

Asimismo, la embajadora Martínez señaló que esta decisión histórica representa un "círculo de reciprocidad", ya que la República Dominicana ha permitido el libre tránsito de los jamaicanos a su territorio desde 2007.