EEUU: Moneda de 1 centavo cuesta casi 4 fabricarla, pero es un sustento para vendedores de souvenirs

El presidente estadounidense Donald Trump habla de un gran cambio en su segundo mandato. Pero tampoco se olvida del cambio pequeño.

Trump ordenó al Departamento del Tesoro que deje de fabricar centavos con una publicación del 10 de febrero en su cuenta de redes sociales, que siguió a años de conservadores señalando que poner un disco de zinc recubierto de cobre en el bolsillo le cuesta al gobierno más de un centavo, casi cuatro centavos hoy en día.

¿Harán que el centavo desaparezca las órdenes de Trump? No hay señales de que la Casa de Moneda de Estados Unidos deje de presionar centavos en Denver y Filadelfia, y los funcionarios de la Casa de Moneda no respondieron a las solicitudes de aclaración esta semana.

Pero la promesa presidencial sobre el centavo ya se siente en un mundo de nicho. Es un mundo poco conocido que depende de comprar centavos al por mayor, cargarlos en máquinas y persuadir a los padres para que alimenten unos dólares en máquinas que estampan diseños en los centavos Paw Patrol, Tortugas Ninja mientras son estirados entre rodillos metálicos en ferias.

Pequeñas órbitas de coleccionistas y artesanos se han desarrollado a su alrededor. Y sin el centavo, todo esto enfrenta un futuro incierto.

¿Los últimos centavos?

Los nuevos centavos de cobre desaparecieron de la circulación en 1982, 73 años después que se acuñara el primer centavo de Lincoln. Fueron reemplazados por monedas de zinc recubiertas delgadas de cobre.

Los antiguos centavos de cobre sólido eran más maleables y fáciles de estampar, convirtiéndolos en artículos muy solicitados por los niños en las ferias.

“Los limpiarán para que cuando alarguen el dino o el tiburón de la moneda impresa, mantenga una imagen fantasma de la cabeza impresa de Lincoln”, dijo Brian Peters, gerente general de Penny Press Machine Co. con sede en Minnesota. “Centavos de cobre anteriores a 1982, esos son los que traen”.

El joyero Angelo Rosato trabajó durante las décadas de 1960 y 1970 imprimiendo a mano centavos con escenas de su ciudad natal, Nueva Milford, Connecticut, y escenas históricas y sentimentales. Todo estaba obsesivamente catalogado, incluyendo más de 4,000 fotografías de centavos.

“Somos grandes aficionados al centavo. Mantengan el centavo”, pidió Aaron Zablow de Roseland, Nueva Jersey, quien estaba con dos de sus hijos en el American Dream Mall.

“Me gustan los centavos”, dijo su hijo Mason de nueve años.

Una máquina de prensado de centavos instalada en el centro comercial American Dream, el domingo 2 de marzo de 2025, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)Julia Demaree Nikhinson

Algunos no quieren que EEUU deje de hacer centavos

Los críticos dicen que el auge del comercio electrónico y los miles de millones de centavos en circulación significan que Estados Unidos podría dejar de imprimir las monedas de cobre mañana y ver poco efecto generalizado durante décadas. Pero algunas personas observan con temor para ver si la crítica pública de Trump al centavo afectará su negocio.

Alan Fleming, de Escocia, es el propietario de Penny Press Factory, una de varias alrededor del mundo que fabrican máquinas que aplanan y estampar monedas.

“Un encantador caballero jubilado en Boston me vendió más de 100.000 centavos no circulados hace un par de años, pero ya no tiene más”, escribió Fleming. “¡Necesitaré comprar nuevos centavos no circulados dentro de los próximos 12 meses para mantener mis máquinas abastecidas y funcionando!”

Independientemente de lo que suceda con negocios de nicho como el de Fleming, los defensores del centavo dicen que son una herramienta importante para lubricar la economía, incluso si son una propuesta que pierde dinero.

Desde la invención del dinero, la humanidad ha lidiado con la cuestión del cambio pequeño, cómo denominar cantidades tan pequeñas que la moneda metálica en sí misma vale más.

En 2003, Thomas J. Sargent y otro economista escribieron “El gran problema del cambio pequeño”, presentado como “la primera explicación creíble y analíticamente sólida” de por qué los gobiernos tenían dificultades para mantener un suministro constante de cambio pequeño debido a los altos costos de producción.

¿Por qué pagar dinero por monedas?

En un mundo digital donde la línea se difumina entre lo real y lo virtual, las monedas táctiles han sido reconfortantes.

“Lo que todo esto te dice sobre Estados Unidos como país es que es un país increíblemente conservador cuando se trata de dinero”, dijo Ute Wartenberg, directora ejecutiva de la American Numismatic Society.

Las monedas de 1 centavo, de 5, de 10 y de 25 centavos son a veces diseñadas por artistas que esculpen retratos diminutos de líderes y monumentos utilizando software especial.

“Es bastante genial porque cuando le digo a la gente lo que hago, simplemente digo que mis iniciales están en el centavo”, dijo Joseph Menna, el 14to Grabador Jefe de la Casa de Moneda de Estados Unidos, en la película de 2019 “Heads-Up: ¿Dejaremos de hacer centavos?”.

Fleming espera que algún cabildeo pueda ayudar: “Quizás deberíamos hacer un viaje a Washington y pedir hablar con el presidente Trump e Elon Musk y ver si podemos llegar a un acuerdo para comprar millones de centavos de ellos”.