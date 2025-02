Desde flores hasta vino: Los regalos de voluntarios a viudas por San Valentín en EEUU

Jillian Myers conoce la devastación de perder a un marido y sentirse sola y vacía, particularmente en el Día de San Valentín.

Su esposo, Jason Myers, trabajaba como meteorólogo para una estación de televisión de Carolina del Norte cuando murió en un accidente de helicóptero en 2022 , dejando atrás a su esposa de 19 años y cuatro hijos.

“Como viuda, a menudo te sientes ignorada”, dijo Myers, de 42 años, sobre la festividad. “No te sientes apreciada. No sientes la calidez y el amor que tu ser querido expresaría”.

Ella forma parte de un número cada vez mayor de voluntarios que entregan regalos a viudas y viudos a través del Proyecto de Ayuda a las Viudas del Día de San Valentín. El movimiento comenzó en 2021 en la entrada de la casa del dueño de una floristería de Charlotte y ha crecido cada año.

El proyecto, que se llevó a cabo el viernes, tenía previsto llegar a 1.500 personas de la zona de Charlotte que han perdido a su cónyuge, mientras que se están realizando esfuerzos similares en Houston, Nashville, Pittsburgh y otras ciudades. Los regalos van desde vino y dulces hasta flores y joyas.

“Uno se resigna a que así será la vida: mi ser querido se ha ido y nunca volverá a ser lo mismo”, dijo Myers, quien vive en las afueras de Charlotte y anteriormente recibió regalos a través del proyecto. “Y es verdad, nunca vuelve a ser lo mismo”.

“Pero cuando alguien te ve y te expresa tanta compasión y eres el destinatario de eso, es una sensación muy reconfortante”, continuó. “Es tan conmovedor y no puedes evitar querer devolver el favor. Especialmente para las mujeres, porque sabes exactamente cómo se sienten”.

El proyecto fue iniciado por Ashley Manning, propietaria de la floristería Pretty Things by AE Manning en Charlotte. La idea básica surgió hace años, después de que la maestra de preescolar de su hijo le mencionara a Manning que había perdido a su marido a causa del cáncer.

“Acabo de recordar eso y me di cuenta de que todavía le dolía”, dijo Manning.

El siguiente día de San Valentín, Manning le compró flores, chocolate y una tarjeta a la mujer. Meses después, ella le dijo a Manning: “Solo quiero que sepas lo mucho que eso significó para mí”.

En febrero de 2021, Manning había abierto su floristería. Quería llevar regalos a más viudas, quizás entre 30 y 50, y se puso en contacto con sus seguidores en las redes sociales.

“En un par de semanas recibimos donaciones, voluntarios y nominaciones para más de 120 personas”, dijo Manning. “Así que eso fue todo. El primer año fue muy improvisado. No estuvo muy organizado, pero lo logramos. Y muchas de las personas que se presentaron ese año todavía están aquí cinco años después como voluntarios”.

Varias de ellas son viudas como Myers.

“Me encanta escuchar sus historias”, dijo Myers. “Me encanta poder conectarme con ellas de esa manera: mujeres que están antes que yo en el camino de convertirse en viudas, mujeres que vienen después de mí. Hay demasiadas viudas”.

El grupo de voluntarios incluye personas que no perdieron a su cónyuge, como Keely Hudson, de 36 años, quien perdió a su padre cuando tenía 13 años.

“Vi a mi madre luchar como madre soltera con niños pequeños”, dijo Hudson. “Sé lo especial que es que la gente esté ahí para ayudarte cuando necesitas a alguien”.

Hudson recordó una experiencia particular del año pasado cuando ella y sus dos hijos entregaron regalos a una mujer en una comunidad de personas mayores.

“La expresión del rostro de la mujer era increíble, no tenía ni idea”, recordó Hudson. “Y me preguntaba una y otra vez: ‘¿Pero de quién es? ¿Y quién eres tú?’. No lo entendía. Y después de que se lo expliqué, se puso a llorar. Nos abrazamos y ella abrazó a mis hijos. Fue una experiencia realmente genial”.