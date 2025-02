Estas son las maneras de alimentar el amor en todas sus formas en este San Valentín

El día de San Valentín es para los enamorados, pero no necesitas un alma gemela romántica para celebrarlo.

La festividad es una oportunidad para considerar cuán rica, diversa y beneficiosa es cada forma de amor en la experiencia humana, ya sea que provenga de su familia, amigos, mascotas, vecinos o comunidad.

Tres expertos compartieron cómo alimentar el amor en todas sus formas en un momento en el que la soledad es una "epidemia", la política es divisiva y recurrir a la tecnología suele ser más fácil en las interacciones sociales de la vida real.

Necesitas más que sólo “el” amor de tu vida

El amor romántico —una relación íntima y profunda con otra persona o personas— es una parte valiosa de la vida. Pero los expertos dicen que es bueno recordar que necesitamos tener varias fuentes de conexión.

“Especialmente a medida que envejecemos, reconocemos que ninguna relación nos brindará todo”, dijo Mikaela Frissell, trabajadora social de UT Health Austin.

El amor tampoco es algo que pueda resumirse fácilmente en una única definición o comportamiento.

Según el epidemiólogo Tyler VanderWeele, que dirige el Programa de Prosperidad Humana de la Universidad de Harvard, el amor como verbo tiene dos elementos en juego: puede ser “unitivo” (es decir, desear y querer estar con la persona o cosa que ama) o “contributivo” (es decir, querer contribuir al bien de la persona amada).

Los expertos también dijeron que una definición y una visión ampliadas del amor abren las posibilidades hacia quién y hacia qué se pueden dirigir estos sentimientos “unitivos” y “contributivos”.

La conexión entre el amor, la soledad y la salud

En 2023, el entonces cirujano general de Estados Unidos, Vivek Murthy, declaró que la soledad era una epidemia de salud pública.

El informe de Murthy señala que la mitad de los estadounidenses han experimentado la soledad y que ésta entraña riesgos para la salud tan letales como fumar 15 cigarrillos al día. La investigación también descubrió que las personas con malas relaciones sociales tenían mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral y enfermedades cardíacas, y que el aislamiento aumenta las probabilidades de sufrir depresión, ansiedad y demencia.

Las fuertes conexiones sociales, los vínculos y el apoyo que brinda el amor están vinculados con una mejor salud, porque permiten que el cerebro envíe señales al cuerpo de que uno está a salvo y que el sistema nervioso deje de estar en estado de “lucha o huida”, afirmó Frissell. Las investigaciones demuestran que estar con los seres queridos puede reducir la presión arterial, las hormonas del estrés, reducir la inflamación e incluso ayudar a dormir y a controlar mejor el dolor.

El Estudio de Harvard sobre el Desarrollo de Adultos , que se está llevando a cabo actualmente y que constituye la base del libro “La buena vida”, mostró el valor de las relaciones a lo largo de la vida.

Anthony Chambers, psicólogo y director académico del Instituto de la Familia de la Universidad Northwestern, dijo que uno de los hallazgos del estudio de Harvard fue que las personas que eran más felices en sus relaciones a los 50 años eran las más saludables mental y físicamente a los 80.

“¿La conclusión? Establecer relaciones significativas y satisfactorias es fundamental para nuestra salud y bienestar”, afirmó Chambers, quien trabajó en el estudio al principio de su carrera.

¿Cómo puedo cultivar el amor?

En pocas palabras, busque intencionalmente conexiones en persona, dijeron los expertos.

Lo que no es tan sencillo es planificar cosas con otras personas. Puede resultar incómodo revisar calendarios para encontrar una cita para cenar con un amigo ocupado o llamar a tu hermano que no tiene mucho de qué hablar. Tal vez te resulte incómodo entablar una conversación con el vecino mayor que no conoces o unirte a un equipo de softbol.

Reconozca e interrogue los miedos o suposiciones que le impiden acercarse a los demás en esos momentos, dijo Frissell.

También existe la posibilidad de hacer cosas buenas por otras personas, incluso si no las conoces tan bien. Frissell desafía a sus clientes a felicitar a alguien todos los días y a estar abiertos a aceptar un cumplido a cambio. Los beneficios de recibir y dar amor son los mismos, afirmó.

VanderWeele recomienda un ejercicio que él practica: elegir un día a la semana, durante seis semanas, para realizar cinco actos de bondad. Esto te obliga a planificar y priorizar la bondad intencionalmente, como cualquier otra tarea diaria, dijo.

El amor puede generar resiliencia

Este día de San Valentín, los expertos te animan a pensar más allá de las relaciones personales y a reflexionar sobre tu comunidad y el mundo. Tener un compromiso con una causa o un grupo genera resiliencia mental, añadieron.

“Todos buscamos que nos comprendan y nos validen, especialmente en tiempos difíciles. Y las relaciones son, sin duda, el contexto más importante para la sanación emocional”, afirmó Chambers. “Cuando el mundo que nos rodea parece estar sumido en el caos o nos sentimos solos, las relaciones nos brindan la oportunidad de sentirnos validados”.

VanderWeele también dijo que es importante tener incluso “amor hacia los enemigos”: personas con las que no estamos de acuerdo o que se oponen a nosotros.

“La medida en que amamos bien a los demás y a nuestro prójimo da forma a la sociedad en la que vivimos”, afirmó.