Descalificaciones durante el debate presidencial

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su rival en los comicios del próximo mes, Luisa González, multiplicaron descalificaciones y acusaciones en lugar de debatir sobre planes y propuestas de gobierno en temas como educación, salud y seguridad para los próximos cuatro años.

La candidata izquierdista aprovechó el último bloque del debate presidencial para asegurar que parte de su plan de gobierno es deportar a venezolanos para favorecer a los trabajadores ecuatorianos.

“Yo haré igual que Estados Unidos devolveré a los venezolanos que no tienen un ingreso regular, que nos quitan el empleo o que siembran violencia en mi país”, subrayó, puntualizando que para ello reconocería el gobierno de Nicolás Maduro.

Noboa respondió su gobierno ha tratado “con humanidad a los venezolanos” y aseguró que “jamás reconoceremos a un gobierno dictatorial totalitario”, refiriéndose a Maduro.

"Se lo decimos a la comunidad internacional y a todos los venezolanos que han sufrido con el gobierno de Maduro”, dijo.

Noboa arremetió también contra el exmandatario Rafael Correa (2007-2017), a quien acusó de mantenerse prófugo, y recordó que el exvicepresidente Jorge Glas sigue en prisión por corrupción. González, por su parte, insinuó que la familia del presidente participa en presuntos negociados estatales.

Ecuador se encuentra sumido en una espiral de violencia desde 2021, durante la cual han muerto miles de personas y se ha registrado un crecimiento exponencial de delitos como extorsiones y secuestros, entre otros.

contra el crimen organizado

Sin embargo, Noboa afirma que los índices delictivos han ido a la baja durante su mandato de dos años. A lo que González respondió que el país ha tenido “el inicio del año más violento de la historia de Ecuador” y ofreció “mano dura para combatir al crimen organizado, al narcotráfico y a la delincuencia”.

“No dudaré en usar toda la fuerza del Estado para reprimir a quienes nos matan nos roban y extorsionan”, subrayó. “Vamos a tomar el control de puertos, aeropuertos, fronteras y a combatir el enriquecimiento ilícito”.

Los señalamientos fueron parte de una dinámica en la que predominaron las acusaciones sobre los aportes, planes o proyectos en los distintos puntos del debate, como educación, salud y seguridad social.

Andrea Endara, catedrática de la Universidad Casa Grande, consideró que “no hay un ganador del debate”, al no dejar propuestas claras para que la ciudadanía decida “sobre el mejor modelo de país al que apuntan”. Lamentó que los candidatos evadieron profundizar en temas de importancia.

“Con este debate quien pierde es la ciudadanía que buscaba una propuesta clara en cada uno de los temas, que buscaba certezas”, señaló. “No se dijo cómo se va a luchar contra la corrupción ni solucionar la falta de empleo e inseguridad que nos aqueja a los ecuatorianos”.

En cuestiones económicas la conversación giró en torno al dólar, moneda de curso legal en el país andino desde el 2000. Noboa acusó a la candidata izquierdista de querer “desdolarizar” a la economía ecuatoriana y generar una moneda alterna. En respuesta, González declaró que “la dolarización es muy importante para este país" y que la medida la garantizará con orden, paz y trabajo.

fortalecer la dolarización

Por su parte, el actual mandatario aseveró que fortalecerá el sistema de la dolarización mediante la promoción de exportaciones, con lo que proyectó un crecimiento económico del 4% para 2025. La izquierdista ofreció bajar el impuesto al valor agregado —que se incrementó del 12% al 15%— y reactivar la economía con créditos a un interés del 5%.

Acerca del sistema educativo, González, quien tuvo el primer turno, aseguró que “más de 72.000 niños y jóvenes abandonaron el sistema educativo en este último año” y que otros 133 fueron fueron víctima de muertes violentas.

“Vamos a declarar zonas seguras a las áreas educativas con cámaras de seguridad y patrullaje permanente, con línea de denuncia anónima”, añadió la candidata.

Noboa precisó que está dispuesto a “fortalecer el sistema de becas”, del cual ya ha entregado 107.000, y adelantó que además va a trabajar en la construcción de más infraestructura.

“Todos los jóvenes van a ingresar a estudios superiores vía telemática y en institutos también”, declaró, añadiendo que entregará 100.000 becas para que aprendan inglés, lo que les permitirá tener un mejor futuro.

“Hemos cambiado la vida de miles de niños”, puntualizó.

Noboa y González se enfrentan en el único debate presidencial de la campaña electoral, en donde —de manera obligatoria— expondrán su visión de gobierno cara a cara previo al balotaje del 13 de abril, cuando se defina al próximo mandatario del país.

En lo referente a la salud pública y seguridad social, un sistema sumido en una crisis y una de las principales demandas de los ecuatorianos por la falta de acceso y medicamentos, González se mostró dispuesta a declarar una emergencia en el sector. En cuanto a la seguridad social, añadió que aumentará el número de afiliados y el empleo en al menos dos millones de plazas.

En medio de un intercambio de críticas, Noboa se sumó a la promesa de generar más empleo para los jóvenes y a incrementar el nivel de las aportaciones.

“Trabajaremos de forma integral para que cada miembro de la sociedad tenga lo justo: atención médica, seguridad” dijo, asegurando que su gobierno ha puesto las finanzas públicas en orden.

El careo coincide con el inicio de la campaña electoral —la cual se extenderá hasta el 10 de abril. Es la segunda ocasión en que ambos postulantes se enfrentan en una segunda ronda presidencial. La primera vez fue en 2023, cuando Noboa se alzó con el triunfo.

En febrero, en la primera vuelta de los comicios, ambos terminaron en un virtual empate: 44,17% el primero, y 44%, la segunda.

Previo a esa primera vuelta, 16 candidatos se presentaron a debatir. Noboa y González no coincidieron en el mismo grupo, por lo que no pudieron medirse en público. Sin embargo, el formato de aquel encuentro mediático daba a los contendientes pocos segundos para hablar, por lo que sus ideas no se dieron a conocer a profundidad.

polÍtico pragmÁtico y liberal

Noboa es un joven millonario que llegó al poder con el partido Acción Democrática Nacional para completar el mandato de Guillermo Lasso, quien disolvió la Asamblea y con ello acortó su gestión. Se ha mostrado como un político pragmático y liberal en lo económico, preocupado por atraer inversiones, ordenar la caja fiscal y tratando de enfrentar una incesante espiral de violencia criminal.

González, apadrinada por Correa, se ha mostrado partidaria de un modelo centrado en el gasto estatal para generar dinamismo económico, fortalecer sectores estratégicos como la energía y la infraestructura, mientras que en materia de seguridad ha dicho que pondría en marcha una propuesta basada en la equidad y convivencia pacífica. Cuenta con el apoyo del partido Revolución Ciudadana.

No se conocen encuestas de intención de voto para la segunda vuelta. En primera ronda los pronósticos daban amplia ventaja a Noboa y fallaron.

La ley electoral de Ecuador establece una multa de 32.900 dólares y la suspensión de dos a cuatro años de los derechos de participación política si uno de los finalistas no asiste al debate presidencial.