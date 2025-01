Xiaohongshu, la app china alternativa ante posible prohibición de TikTok en EEUU

Ante la amenaza de una prohibición de TikTok, los usuarios estadounidenses de TikTok están acudiendo en masa a la aplicación de redes sociales china Xiaohongshu, lo que la convierte en la aplicación más descargada en Estados Unidos.

Algunos de los "refugiados de TikTok", como se llaman a sí mismos, dicen que están eligiendo la alternativa de TikTok, una aplicación china, en protesta por la prohibición de TikTok.

La Corte Suprema de Estados Unidos debe pronunciarse sobre una ley que estipula que TikTok debe desprenderse de su empresa matriz china ByteDance antes del 19 de enero o enfrentar una prohibición en Estados Unidos por preocupaciones de seguridad nacional.

Después de que los jueces parecieron inclinados a dejar que la ley se mantenga, masas de usuarios de TikTok comenzaron a crear cuentas en Xiaohongshu, incluyendo hashtags como #tiktokrefugee o #tiktok en sus publicaciones. Desde el lunes, Xiaohongshu se ha convertido en la aplicación gratuita más descargada en la App Store de Apple en Estados Unidos.

Xiaohongshu, que en español significa “Pequeño libro rojo”, es una aplicación de redes sociales china que combina comercio electrónico, videos cortos y funciones de publicación.

La aplicación ha ganado fuerza en China y otras regiones y países con una diáspora china como Malasia y Taiwán en los últimos años, acumulando 300 millones de usuarios activos mensuales, la mayoría de los cuales son mujeres jóvenes que la utilizan como un motor de búsqueda de facto para recomendaciones de productos, viajes y restaurantes, así como tutoriales de maquillaje y cuidado de la piel.

El tema #tiktokrefugee ha acumulado más de 160.000 publicaciones en Xiaohongshu, muchas de las cuales son videos de usuarios estadounidenses que se presentan y piden consejos sobre cómo navegar por la aplicación, a la que llaman “RedNote”.

Xiaohongshu no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Alexis Garman es una usuaria de TikTok de 21 años de Oklahoma con casi 20.000 seguidores. Se unió a Xiaohongshu el martes después de ver a otros hacer lo mismo. Garman dijo que no está particularmente preocupada por la privacidad de los datos.

“Lo que experimenté en (Xiaohongshu) hasta ahora ha sido realmente genial y atractivo”, dijo Garman, quien ha dejado dos publicaciones en la plataforma.

“Me gusta tu maquillaje”, comenta una usuaria de Xiaohongshu de Beijing en una de sus publicaciones, y Garman le agradece en una respuesta. Un usuario de la provincia suroccidental de Sichuan comentó: “Soy su espía chino… por favor, entregue su información personal o las fotografías de su gato (o perro)”.

“La posible prohibición de TikTok no solo quita una aplicación, quita trabajos, amigos y comunidad”, dijo Garman. “Personalmente, los amigos y el vínculo que tengo con mis seguidores desaparecerán”.

Otros usuarios estadounidenses que se han unido a Xiaohongshu han expresado abiertamente su deseo de unirse a la aplicación en protesta por la posible prohibición de TikTok.

Una usuaria estadounidense con el nombre de usuario Definitelynotchippy hizo un video dirigido a los usuarios chinos de Xiaohongshu, explicando por qué los estadounidenses están descargando la aplicación.

“La razón por la que nuestro gobierno nos dice que están prohibiendo TikTok es porque insisten en que es propiedad de ustedes, el pueblo chino, el gobierno, lo que sea”, dijo. “Y están tratando de hacernos pensar que ustedes son malos”.

“Sin embargo, muchos de nosotros somos más inteligentes que eso, así que decidimos enojar a nuestro gobierno y descargar una aplicación china real”, dijo. “A eso lo llamamos troleo… en resumen, estamos aquí para fastidiar a nuestro gobierno y aprender sobre China y pasar el rato con ustedes”.

Los usuarios chinos de Xiaohongshu hasta ahora han dado la bienvenida a los usuarios estadounidenses, y algunos se han ofrecido a enseñarles chino. Otros han ofrecido consejos sobre cómo navegar por Internet chino, advirtiendo a los nuevos usuarios de no mencionar ni discutir nada que se considere políticamente delicado, ya que pueden ser censurados. En algunos casos, los estudiantes chinos han pedido ayuda a los estadounidenses con sus tareas de inglés.

Como la mayoría de las aplicaciones y servicios de Internet en China, Xiaohongshu está sujeta a censura. Las plataformas suelen aplicar la censura eliminando o prohibiendo el contenido que Pekín considera políticamente sensible. Las grandes plataformas occidentales, como Google y Facebook, están bloqueadas en China.

Aunque Xiaohongshu ha experimentado una afluencia de usuarios, no está claro si la aplicación podría reemplazar a TikTok, que ha creado un ecosistema que permite el comercio electrónico y la publicidad. Antes de que TikTok estuviera bajo amenaza, la abrumadora mayoría de los usuarios de Xiaohongshu eran chinos, y la aplicación, que carece de funciones de traducción, no está optimizada para una base de usuarios internacionales.

Aunque las tensiones entre Estados Unidos y China siguen siendo altas por el comercio y la seguridad nacional, muchos usuarios chinos y estadounidenses de Xiaohongshu han mantenido intercambios culturales amistosos en la aplicación. Esas interacciones van desde salas de chat en vivo hasta comentarios en publicaciones.

Una refugiada de TikTok que se hace llamar Amanda publicó un video sobre lo feliz que estaba de encontrar la aplicación Xiaohongshu y dijo que los usuarios chinos la habían recibido con agrado. Bajo su publicación, un usuario chino comenta: “¡No somos enemigos, somos seres humanos (que vivimos) en un solo mundo!”