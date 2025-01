Usuarios de TikTok se preocupan ante una posible prohibición de la plataforma

¿Se prohibirá TikTok este mes?

Esa es la pregunta urgente que mantiene a los creadores y propietarios de pequeñas empresas en un limbo ansioso mientras esperan una decisión que podría afectar sus medios de vida. El destino de la popular aplicación lo decidirá la Corte Suprema, que escuchará argumentos el 10 de enero sobre una ley que exige que TikTok rompa vínculos con su empresa matriz con sede en China, ByteDance, o se enfrentará a una prohibición estadounidense.

El núcleo del caso es si la ley viola la Primera Enmienda, y TikTok y sus aliados creadores sostienen que sí. El gobierno estadounidense, que considera a la plataforma un riesgo para la seguridad nacional, dice que no.

Para los creadores, los escenarios catastróficos de TikTok no son nada nuevo desde que el presidente electo Donald Trump intentó prohibir la plataforma por primera vez mediante una orden ejecutiva durante su primer mandato. Pero a pesar de las recientes declaraciones de Trump que indican que ahora quiere que TikTok siga existiendo, la perspectiva de una prohibición nunca ha sido tan inmediata como lo es ahora, con la Corte Suprema como árbitro final.

Si el gobierno prevalece como lo hizo en un tribunal inferior, TikTok dice que cerraría su plataforma estadounidense el 19 de enero, dejando a los creadores luchando por redefinir su futuro.

“Muchos de mis otros amigos creativos estamos como asustados, pero yo mantengo la calma”, dijo Gillian Johnson, quien se benefició económicamente de la función en vivo y el programa de recompensas de TikTok, que ayudó a los creadores a generar un mayor potencial de ingresos mediante la publicación de contenido original de alta calidad. La cineasta de 22 años y reciente graduada universitaria usa sus ganancias de TikTok para ayudar a financiar su equipo para proyectos como lentes de cámara y software de edición para sus cortometrajes “Gambit” y “Awaken! My Neighbor”.

Johnson dijo que la idea de que TikTok desaparezca es “difícil de aceptar”.

Muchos creadores han recurrido a TikTok para expresar sus frustraciones, lidiando con la posibilidad de que la plataforma en la que han invertido tanto pueda desaparecer pronto. Las comunidades en línea corren el riesgo de verse afectadas, y las consecuencias económicas podrían ser especialmente devastadoras para quienes dependen principalmente de TikTok y han dejado sus trabajos de tiempo completo para construir carreras y generar ingresos en torno a su contenido.

Para algunos, la incertidumbre los ha llevado a preguntarse si seguir creando contenido, según Johnson, quien dice que conoce a creadores que han estado pensando en dejarlo. Pero Nicla Bartoli, vicepresidenta de ventas de The Influencer Marketing Factory, dijo que los creadores con los que ha interactuado no han estado demasiado preocupados, ya que las noticias sobre una posible prohibición de TikTok han surgido repetidamente a lo largo de los años y luego se han calmado.

“Creo que una buena parte de la gente piensa que eso no va a suceder”, dijo Bartoli, cuya agencia trabaja para vincular a personas influyentes con marcas.

No está claro con qué rapidez emitirá una decisión la Corte Suprema, pero podría actuar con rapidez para impedir que la ley entre en vigor si al menos cinco de los nueve jueces la consideran inconstitucional.

Trump, por su parte, ya ha pedido a los jueces que pongan una pausa en la prohibición para poder intervenir después de asumir el cargo. En un informe, escrito por su elección para procurador general, Trump calificó las implicaciones de la Primera Enmienda de una prohibición de TikTok como "amplias y preocupantes" y dijo que quiere una "solución negociada" al problema, algo que la administración Biden había buscado en vano.

Mientras esperan que se calme el polvo en Washington, algunos creadores están explorando formas alternativas de promocionarse a sí mismos o a sus negocios, alentando a los usuarios a seguirlos en otras plataformas de redes sociales o invirtiendo más tiempo en producir contenido que no sea de TikTok.

Johnson dice que ya está planeando su próximo paso y explorando oportunidades alternativas. Si bien no ha encontrado un lugar como TikTok, ha comenzado a pasar más tiempo en otras plataformas, como Instagram y YouTube, que se espera que se beneficien económicamente si TikTok desaparece.

Según un informe de Goldman Sachs, la llamada economía de los creadores, impulsada en parte por TikTok, podría alcanzar un valor de 480.000 millones de dólares en 2027.

Como la oportunidad de monetizar contenido existe en una variedad de plataformas, una gran cantidad de creadores ya han diversificado su presencia en las redes sociales. Sin embargo, muchos creadores de TikTok han reconocido que la plataforma (y su algoritmo) les ha dado un tipo de exposición que no recibieron en otras plataformas. Algunos dicen que también ha impulsado y brindado oportunidades a los creadores de color y a los de otros grupos marginados.

A pesar de los temores sobre el destino de TikTok, los analistas de la industria señalan que los creadores generalmente evitan hacer grandes cambios, como abandonar la plataforma, hasta que algo realmente suceda.

"Estoy ansioso, pero también trato de tener esperanza de una manera extraña", dijo Brandon Hurst, quien le da crédito a TikTok por rescatar su negocio de la oscuridad e impulsarlo hacia un rápido crecimiento.

Un año después de unirse a TikTok, Hurst, de 30 años y que vende plantas, dijo que sus ventas se duplicaron, superando el impulso que había luchado por obtener en Instagram. Consiguió su clientela a través de la función en vivo de TikTok, que lo ayudó a vender más de 77.000 plantas. El negocio ha prosperado tanto que dice que ahora emplea a cinco personas, incluidos su esposo y su madre.

“Para mí, esta ha sido mi única forma de hacer negocios”, dijo Hurst.

Billion Dollar Boy, una agencia de marketing de influencers con sede en Nueva York, ha recomendado a los creadores que descarguen todo su contenido de TikTok en un portafolio personal, lo que es especialmente importante para aquellos que publican principalmente en la plataforma, dijo Edward East, fundador y director ejecutivo del grupo de la agencia. Esto puede ayudarlos a construir rápidamente sus audiencias en otros lugares. Además, puede servir como currículum para las marcas que quieran asociarse con ellos para anuncios de productos, dijo East.

Pero hasta que llegue la fecha límite del 19 de enero, East dijo que los creadores deberían seguir publicando regularmente en TikTok, que tiene 170 millones de usuarios mensuales en Estados Unidos y sigue siendo muy eficaz para llegar a las audiencias.

Si la Corte Suprema no retrasa la prohibición, como Trump les pide, las tiendas de aplicaciones y los proveedores de servicios de Internet tendrían que dejar de proporcionar servicio a TikTok antes del 19 de enero. Eso significa que cualquiera que no tenga TikTok en su teléfono no podría descargarlo. Los usuarios de TikTok seguirían teniendo acceso, pero las prohibiciones, que les impedirán actualizar la aplicación, acabarán haciendo que la aplicación sea "inoperable", ha dicho el Departamento de Justicia.

TikTok dijo en documentos judiciales que estima que un cierre de un mes haría que la plataforma perdiera aproximadamente un tercio de sus usuarios diarios en Estados Unidos. La compañía argumenta que un cierre, incluso si es temporal, le causará un daño irreparable, un obstáculo legal utilizado por los jueces para determinar si se deben frenar las leyes que enfrentan un desafío. En menos de tres semanas, los estadounidenses sabrán si la Corte Suprema está de acuerdo.